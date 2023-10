Con una clasificación prácticamente asegurada tanto para la Selección como para Brasil debido al nuevo formato; se meten seis en la próxima Copa del Mundo, los clásicos que tendrán las Eliminatorias CONMEBOL se tornan como pruebas de fuego para lo que se le viene a los equipos.

Siendo el primero de los dos partidos claves que podrían definir al puntero y al segundo de las Eliminatorias una vez que estas terminen, CONMEBOL confirmó al Estadio Maracaná para el gran clásico sudamericano que se jugará el martes 21 de noviembre a partir de las 21:30.

Sumado a esto es importante resaltar que la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias serían las más importantes para el combinado argentino ya que el jueves 16 de noviembre, en el Estadio Monumental, la Selección recibirá a Uruguay en su otro clásico.

De esta manera, la Selección de Lionel Scaloni ya conoce cuándo volverá a jugar en el estadio en donde comenzó la gran alegría con la obtención de la Copa América 2021 gracias al gol de Ángel Di María. El primero de los tres títulos que ganó el plantel.

Sin embargo, pese a que este estadio guarda un gran recuerdo para todos los argentinos, la realidad marca que a la Selección se le ha complicado en varias ocasiones y tiene más partidos perdidos que ganados en el Estadio Maracaná.

Los partidos de la Selección en el Estadio Maracaná

Con 22 encuentros disputados en el Maracaná desde 1956 hasta la fecha, podría decirse que Argentina tiene un buen récord ante Brasil con ocho triunfos, tres empates y once derrotas. Sin embargo, esto no sería tan así ya que no siempre jugó ante la Selección brasileña.

Teniendo en cuenta que varios de estos partidos fueron ante selectivos regionales o combinados que no representaban a la mayor, la estadística de la Selección baja considerablemente ya que son 13 los partidos en los que debería hacerse foco.

Dentro de estos encuentros, la Selección Argentina ganó en cuatro ocasiones, empató en otras dos y perdió en las siete restantes. Además de esto, el Maracaná fue el recinto en donde se perdió la final de la Copa del Mundo 2014 aunque esta fue frente a Alemania.

El calendario de la Selección tras las Eliminatorias CONMEBOL

Después de lo que serán los partidos ante Paraguay, Perú, Uruguay y Brasil, la Selección volverá a encontrarse en fines de enero y marzo para disputar cuatro amistosos FIFA en total que serán previos a la concentración del plantel argentino de cara a la Copa América.

Tras disputar el certamen en los Estados Unidos, la Selección volverá a jugar por Eliminatorias en septiembre del año que viene para jugar la octava y la novena fecha completando así la primera vuelta de la clasificación a la Copa del Mundo 2026.