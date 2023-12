En la actualidad, Rodrigo De Paul es un referente absoluto de la Selección Argentina al mismo tiempo que integra las filas de un peso pesado de Europa y del mundo entero como Atlético de Madrid. Como consecuencia de ello, goza de un reconocimiento total del mundo del fútbol, fundamentalmente por haber sido campeón en Qatar 2022.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para el nacido en Sarandí, provincia de Buenos Aires, desde que dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol. Es que, sin ir más lejos, hubo un momento, muy lejano por cierto, en el que tuvo el deseo de no continuar adelante con su anhelo de seguir agigantando su sueño de vivir del deporte más hermoso de todos.

En una entrevista brindada al campeón del mundo con la Albiceleste en México 1986 Jorge Valdano, el mediocampista surgido de las divisiones inferiores del Racing Club de Avellaneda y con pasado también en Udinese y Valencia exteriorizó que se le pasó por la cabeza no seguir jugando al fútbol. Sí, sorprendió a propios y extraños.

“Mi abuelo me llevaba todos los días a entrenar, desde os 8 a los 14 años. Nos tomábamos el colectivo los dos todos los días, y, con el tiempo, mi abuela me contó que él me daba los 50 centavos que sobraban para que me comprara un alfajor”, comenzó exteriorizando el ya experimentado volante de 29 años de edad, sacando al descubierto la gran relación que tuvo con su abuelo.

“Él se caminaba la vuelta como 50 ó 60 cuadras. Esos 50 centavos eran su colectivo de vuelta o el alfajor. Y yo decía: ‘¿Pero por qué me lo daba a mí?’ Cuando él falleció yo no quería ir más, sin él no era lo mismo”, profundizó el 60 veces internacional con la Selección Argentina, revelando el golpe que significó dicha pérdida.

“Ahí yo decidí irme a vivir con mi abuela, que estaba sola. A los pocos días, Racing vino a mi casa a buscarme y fue muy importante eso. Yo necesitaba esa muestra de cariño. Si no yo no sé si hubiese seguido”, continuó indicando quien también ganó la Copa América y la Finalissima de la mano de Lionel Scaloni en la Albiceleste.

Cabe recordar que De Paul llevó a cabo su debut profesional con la camiseta de la Academia allá por el año 2013, hace más de una década. Fue por el Torneo Final de ese año, reemplazando a Diego Villar durante la dura derrota de los de Avellaneda por 3-0 contra Atlético de Rafaela. Luego, no demoró casi nada en llamar la atención debido a su talento.

Encuesta ¿De Paul es ídolo en la Selección Argentina? ¿De Paul es ídolo en la Selección Argentina? YA VOTARON 0 PERSONAS

Los números de De Paul en Racing

Rodrigo De Paul diseñó siete anotaciones y nueve asistencias al cabo de 72 partidos de carácter oficial en Racing.

La revelación de De Paul sobre Messi

“Leo es como yo, bastante calentón. Cuando tiene esos enojos hay que dejarlo. Se va a la habitación y al rato por ahí yo voy, le toco la puerta y le pregunto si quiere unos mates”, señaló De Paul.