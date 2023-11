Emiliano Martínez, recientemente reconocido con el premio Lev Yashin en la gala del Balón de Oro organizada por la revista France Football, recordó los inicios de su carrera en Argentina y las experiencias fallidas que vivió en Boca y River antes de desembarcar en las divisiones inferiores de Independiente, club en el que nunca llegó a debutar en Primera División.

Los dos equipos más importantes del país prescindieron de contar con el arquero que fue una de las grandes figuras para la coronación de la Selección en el Mundial de Qatar, lo que le valió el reciente reconocimiento como el mejor del mundo. Fue el propio Dibu el encargado de confirmarlo en la entrevista que concedió a la revista francesa días después de su premiación.

“Me dijeron que tenían otros buenos arqueros. Yo era joven, todavía tenía que progresar. Luego tuve otra prueba en Independiente y Pepé Santoro, el entrenador de arqueros, vio en mí algo que los demás no veían. Sintió que yo tenía un potencial enorme”, dijo en referencia a quien es una auténtica institución en El Rojo.

De su paso por Independiente, Dibu recordó también que tuvo la fortaleza y la mentalidad para no desviarse del camino al profesionalismo sucumbiendo ante algunas de las tentaciones que allí se le presentaron. “La pensión de Independiente está ubicada en Villa Domínico, justo al lado de un barrio de emergencia. Y, en aquel momento, no había ningún muro entre ambos. Había drogas, alcohol, chicas… Muchos amigos iban a ver a las chicas allí o las traían al centro. Yo, en ese tiempo, iba al gimnasio, al boliche o entrenaba solo. En el gimnasio había una valla que no podía saltar. Entonces, mientras los demás salían de fiesta, yo practicaba saltar esta valla. Esa ya era mi mentalidad”, reconoció.

Decidido a tomar riesgos y siendo muy joven se fue a jugar en el Arsenal inglés, que lo había captado durante el Sudamericano Sub-17 de 2009 que disputó con la Selección Argentina. Sobre aquel gran paso en su carrera, recordó: “Me asustaba el fracaso. Volver a la Argentina en la piel de un fracaso. Es como la final del Mundial: no podía imaginar otra cosa que el éxito. Era imposible para mí regresar al país sin haberme consolidado en el fútbol europeo”.

La carrera de Dibu Martínez en Europa

Sin encontrar lugar en Arsenal, club que era dueño de su ficha, Emiliano Martínez estuvo cedido en el Oxford de la cuarta categoría del fútbol inglés, Sheffield, Rotherham United, Wolverhampton y Getafe. Su última cesión antes de abandonar el club fue con el Reading, que se encontraba en segunda división y le permitió encontrar esa continuidad que hasta entonces no había tenido.

Dibu tenía grandes objetivos y sentía que no iba a poder cumplirlos con el Arsenal. Por eso, a su regreso tuvo una discusión con Mikel Arteta, su entrenador, para hacerle saber sus deseos. “Le dije que mi sueño era jugar en la Selección y que para eso tenía que irme. No le gustó, pero lo entendió, me dijo que me daría ua oportunidad de salida y el Aston Villa apostó por mí”, le contó a France Football.

Todo salió según el plan. Emiliano Martínez se consolidó en Aston Villa, comenzó a ser llamado por Lionel Scaloni para integrar la Selección Argentina y no tardó en hacerse de la titularidad, siendo un valor determinante en la conquista de la Copa América de 2021 y del Mundial de Qatar en 2022.

Un ídolo que no debutó en el fútbol argentino

Emiliano Martínez se ha convertido en uno de los grandes ídolos de una Selección Argentina que generó un enorme ida y vuelta con los hinchas. Puede que solo Lionel Messi lo supere en ese nivel de cariño y popularidad. Y como el capitán, Dibu lo hizo sin haber llegado nunca a debutar profesionalmente en el fútbol argentino.