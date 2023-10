Más que merecido. Emiliano Martínez consagró su gigantesca temporada 2022/23 con el trofeo Lev Yashin en el que se entrega el galardón individual al mejor arquero del mundo. Compitiendo ante otras estrellas que custodian los tres palos como Yassinne Bounou, Thibaut Courtois, Ederson Moraes, Marc-André ter Stegen y André Onana entre tantos otros, finalmente el marplatense fue confirmado como el ganador del trofeo que entrega France Football en París.

Dibu, al margen de haber sido campeón del mundo con Argentina en la temporada en donde se da el premio, también supo quedarse con el premio The Best al mejor arquero del mundo en los galardones otorgados por la FIFA y con el guante de oro del Mundial de Qatar. A nivel clubes, Martínez fue protagonista principal del éxito del Aston Villa, logrando 22 vallas invictas en 50 partidos disputados en toda la campaña.

Al subirse al escenario, su padre se apareció por sorpresa y le entregó el premio que ganó de manera merecida por su rendimiento bajo los tres palos en la obtención de la Copa del Mundo para la Selección Argentina. Emocionado entre el premio y la inesperada presencia de su progenitor, Dibu desde la tarima soltó: “El gordo siempre me siguió a todos lados desde que soy chico. Me da ganas de llorar. Es un mimo a mi carrera, pero lo mayor (el Mundial) ya lo gané“. Un momento más que emotivo para un arquero que también merece un premio a la persistencia. Más que merecido.

Dibu Martínez, abucheado en París

Apenas arribó al Théâtre du Châtelet de París, lugar en donde se dio la ceremonia entera del Balón de Oro, Emiliano Martínez recibió silbidos y abucheos de parte del público francés que se encontraba en la puerta del teatro expectante a la alfombra roja. El argentino, lejos de embroncarse o responder, se mostró feliz de formar parte de semejante evento. Durante el ingreso, sostuvo el mismo discurso que esbozó cuando le entregaron el Premio Lev Yashin: “Ganar el The Best y estar acá es algo impresionante, pero para mi lo más grande ya lo gané”.

Durante la ceremonia, cuando mostraban las atajadas y las jugadas claves para que Dibu gane el trofeo al mejor arquero de la temporada, el argentino nuevamente recibió repudio de parte del público dentro del teatro cuando enfocaban sus atajadas ante Francia en la final del Mundial. Allí, el histórico Didier Drogba ejerciendo de presentador del galardón tuvo que pedir respeto para Emiliano Martínez, en donde también soltó como comentario: “Los franceses no olvidarán fácilmente tu atajada“.

La frase de Dibu Martínez tras recibir el premio Lev Yashin

Primeramente, Martínez se mostró sorprendido por la obtención del premio individual: “No esperaba ganar este premio, es una sorpresa. Sin mis compañeros de Selección ni de Aston Villa, no sería posible. Es un mimo a mi carrera, lo importante es ganar en grupo, mi familia. Tengo dos hijos hermosos, mi hermano, mi viejo“.

Luego, recordando la final del mundo frente a la Selección de Francia en la que logró ser clave para que Argentina obtenga su tercer Mundial, Dibu Martínez expresó: “Ellos eran los anteriores campeones del mundo. Habíamos hecho un gran partido, Kylian (Mbappé) hizo un partidazo, levantó a Francia. Argentina jugó bien en el tiempo extra, Leo (Messi) puso a Argentina adelante y nos empató Kylian. Yo no sabía quién me había pateado. Me hubiera encantado que lo terminara Lautaro (Martínez) con el gol de cabeza“.

Por último, elogió a varios de sus competidores por el premio, en donde destacó: “Mirando a esos fenómenos, son un orgullo. Son arqueros que admiro mucho. Marc Ter Stegen, Bono que no está acá. Yo los sigo mucho“.

Los gestos de Messi, Mbappé y Deschamps tras la obtención del Lev Yashin para Dibu Martínez

En medio de los silbidos, los abucheos y los videos de las atajadas de Dibu Martínez, pudo verse claramente el gesto de felicidad de Leo Messi al ver al marplatense recibir el premio al mejor arquero de la temporada. Junto a él se lo vio muy contento también a Julián Álvarez, sentado al lado del astro rosarino.

Caso totalmente contrario a lo que se vio de Kylian Mbappé y Didier Deschamps, quienes pusieron una cara de póker total al ver al golero argentino galardonado por su rendimiento en la temporada 2022/23 en la que ganó el Mundial siendo un protagonista absoluto de la coronación argentina.

Dibu, 15° en el Balón de Oro

Al margen de la obtención del Lev Yashin, Emiliano Martínez quedó ternado como el 15° mejor jugador del mundo, quedando como el tercer argentino ingresando en esta edición solo detrás de Leo Messi y Julián Álvarez, y por encima de Lautaro Martínez, 20° en el listado de mejores futbolistas de la temporada.