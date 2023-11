Las declaraciones de Lionel Scaloni en el cierre de la conferencia de prensa post victoria ante Brasil, dejando abierta la posibilidad de dejar de ser el entrenador de la Selección Argentina más pronto que tarde, siguen dejando tela para cortar y conjeturas por hacer en relación a los motivos que pueden haberlo llevado a manifestarse incluso antes de hacer cualquier tipo de comunicación al grupo de futbolistas que recibió sus palabras con la misma sorpresa que todos los demás.

Si bien el entrenador no presentó su renuncia y se cree que no tiene pensado hacerlo en las próximas semanas, mucho mayores son las dudas en relación a su presencia en la Copa del Mundo de 2026, incluso en la Copa América que se disputará el próximo año en Estados Unidos. Para definir ese futuro, será de gran importancia que pronto pueda mantener diálogo con la dirigencia de AFA poniendo fin así a cualquier tipo de rispidez o malentendido.

Quien no quedó conforme con las declaraciones de Scaloni fue el periodista Toti Pasman, quien en su programa de Radio La Red cuestionó este miércoles la actitud que, en su opinión, no sirvió más que para generar dudas en torno a una Selección Argentina que cerró el año de manera inmejorable con victoria en el Maracaná por las Eliminatorias de CONMEBOL que la tienen liderando la clasificación en soledad.

“A mí me encanta Scaloni. Sin él, no es La Scaloneta. Pero tampoco podés estar histeriqueando todo el tiempo. Que me voy antes del Mundial, que me voy después del Mundial, que me voy ahora. Si no te gusta cómo se maneja Tapia, andate. No podés estar histeriqueando todo el tiempo que si me voy, que no renuevo”, se quejó.

“También va para los jugadores, que se la pasan diciendo que juegan por la camiseta y después se matan por los 40 palos de premio. Todo bien, pero no vendan humo. Pónganse de acuerdo”, agregó haciendo referencia a los premios adeudados por AFA por haber ganado el Mundial de Qatar que, según había avanzado el periodista Ariel Senosiain, serían la causa principal del descontento de Scaloni con la dirigencia.

Los premios adeudados a la Selección Argentina

El periodista Ariel Senosiain fue el primero en comunicar que un eje central del malestar de Lionel Scaloni con la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino está relacionado a la deuda que se mantiene tanto con el cuerpo técnico como con el grupo de futbolistas del pago de los premios por haber conquistado el Mundial de Qatar.

“Me reconocieron hace un rato que AFA todavía no pagó el premio por ser campeón del mundo a Scaloni. Ni a los jugadores ni al cuerpo técnico. Con los jugadores ya hay un plan de pago previsto, con el cuerpo técnico están hablando justamente ese plan de pago. Alguno podrá decir que ya pasaron once meses y pico de la obtención del Mundial. La explicación de AFA es que cobraron hace dos meses de FIFA, porque primero cobran las asociaciones cuyas selecciones quedaron afuera rápidamente”, señaló en DSports Radio.

Las palabras de Scaloni que pusieron en duda su continuidad

El entrenador argentino sorprendió en conferencia de prensa poniendo en duda su continuidad en la Selección Argentina. “Ahora toca una cosa importante que quería decir, que es parar la pelota y ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo, estos jugadores nos han dado un montón y necesito pensar mucho que voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar“, dijo.

Y agregó: “La vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil, entonces toca pensar en este tiempo. Después se lo diré a los jugadores, se lo diré al presidente porque está Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles. No estoy diciendo que me voy, estoy diciendo lo que está pasando”.