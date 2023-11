"Me reconocieron que AFA no pagó el premio por ser campeón del mundo a Scaloni"

Tras las declaraciones de Lionel Scaloni en conferencia de prensa dejando abierta la posibilidad de dar un paso al costado de su cargo como entrenador de la Selección Argentina, Ariel Senosiain fue uno de los periodistas que desde Río de Janeiro se quedó hasta altas horas de la madrugada haciendo averiguaciones sobre su situación y las causas que podrían haberlo llevado a plantear tanta incertidumbre sobre su futuro con la Copa América de 2024 a la vuelta de la esquina y tras un triunfo tan importante como el que se consiguió ante Brasil.

“Me reconocieron hace un rato que AFA todavía no pagó el premio por ser campeón del mundo a Scaloni. Ni a los jugadores ni al cuerpo técnico. Con los jugadores ya hay un plan de pago previsto, con el cuerpo técnico están hablando justamente ese plan de pago. Alguno podrá decir que ya pasaron once meses y pico de la obtención del Mundial. La explicación de AFA es que cobraron hace dos meses de FIFA, porque primero cobran las asociaciones cuyas selecciones quedaron afuera rápidamente”, explicó el periodista esta mañana en D Sports Radio.

En ese sentido, Senosiain puso de manifiesto que si hay un conflicto, cuanto menos una incomodidad, de Lionel Scaloni, no tiene nada que ver con el grupo de futbolistas ni con un agotamiento por la exigencia de su tarea, sino con la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino, aunque la consideró insuficiente para decantar en sus declaraciones post victoria ante Brasil.

“Esa situación a mí me la definían tanto en el vestuario como hace un rato nada más como una más que hay que solucionar hablando. Yo le agregaría pagando, en caso que sea económico. A mí me han comentado que el premio del Mundial no se pagó. ¿Es suficiente para que Scaloni diga lo que dijo? Creo que no. Pero en la suma de datos insuficientes quizás encontremos el malestar”, señaló.

Para el periodista, consciente o no, el entrenador terminó poniendo una situación personal con la dirigencia por encima de la Selección Argentina y la importante victoria 1-0 que consiguió ante Brasil en el Maracaná, gracias a un gol de cabeza de Nicolás Otamendi. “Su declaración terminó importando casi más que el partido. Me sorprende en algún punto, porque es muy prudente al hablar y porque se le nota una gran seguridad últimamente”, dijo.

Y agregó: “¿Cómo puede ser que el mismo técnico, después de ganar en el Maracaná y cerrar un año como lo cerró Argentina, haya tirado lo que tiró? Solamente con el paso de los días terminaremos de entender la historia. Por lo menos esa es mi opinión. Alrededor de Scaloni, en ningún momento vieron en estos días que estuviera cerca de renunciar“.

¿Cuál es el actual estado de situación entre Scaloni y la Selección Argentina?

Para calmar las tintas a esperas de que haya nuevas voces oficiales que permitan ir decantando la situación, Ariel Senosiain explicó cuál es la situación de Scaloni tras sus declaraciones. “Scaloni no renunció. Scaloni no iba a renunciar. Scaloni advirtió y expuso un inconformismo que está, según me dicen, apuntado a lo dirigencial. Ojalá que en estas horas hablen entre ellos”.

Otras razones que podrían llevar a Scaloni a pensar en dar un paso al costado

Si bien para el periodista la deuda que podría pagarse próximamente no puede evaluarse como causa suficiente para que Scaloni se plantee dar un paso al costado, sí se suma a otras situaciones que lo habrían llevado a plantearse la posibilidad. “Puede haber un desgaste lógico de dirigir durante cinco años un seleccionado, de tener que ver alguna mala cara de futbolistas cuando no sale, una cuestión familiar relacionada al estado de salud de sus padres. Todo eso va generando un cúmulo de razones para que termine tirando la frase que tiró”, manifestó.