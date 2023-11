Paulo Dybala está ansioso por volver a formar parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de noviembre, debido a que todavía no pudo hacer su debut en las Eliminatorias de CONMEBOL clasificatorias al Mundial que en 2026 se disputará con Estados Unidos, México y Canadá como sede. Diferentes lesiones hicieron que el delantero de Roma se perdiera las cuatro primeras jornadas, pero se encuentra recuperado y listo para el llamado.

Antes que el entrenador de a conocer la lista, La Joya dialogó con Gastón Edul y se refirió también a la reciente obtención del octavo Balón de Oro por parte de Lionel Messi, que curiosamente generó críticas en diferentes puntos del planeta. En relación a ello, Dybala dejó muy clara su postura y hasta juzgó contradictorias esas recriminaciones a quienes votaron por el capitán.

“Pueden decir que es porque soy amigo o compañero. Pero a nivel futbolístico, lo que ha hecho Leo durante su carrera es difícil sacarle el premio a mejor jugador del mundo, incluso en los años en que no lo ha ganado. Juega otro fútbol y que lo haya hecho durante tantos años seguidos tiene un mérito extra”, reflexionó Dybala.

“Creo que haber ganado el Mundial le quita la duda a todos. Nosotros sabíamos que era el mejor de la historia, que iba a serlo cuando dejara de jugar, pero para muchos necesitaba ganar ese título. Y ahora que lo ganó, supuestamente no merecía ganar el Balón de Oro. Es contradictorio, porque primero te exigen una cosa y cuando la tenés te dicen que no alcanza“, agregó.

Dybala también consideró justa la decisión de reconocer a Emiliano Martínez como el premio Lev Yashin: “Dibu hizo un Mundial increíble. ¿Cómo no va a ser el mejor arquero del año, del mundo? Entiendo que hay gustos, pero también hay que ser objetivos. Fue el año del Mundial y es el torneo más importante del mundo a nivel futbolístico. Era obvio que tenían que ser ellos. Creo que es indiscutible“, señaló.

Paulo Dybala habló de su última lesión

Tras volver a sumar minutos el último domingo por Serie A, en el partido que terminó con victoria de la Roma 2-1 sobre Lecce, Paulo Dybala explicó cómo se ha recuperado de su lesión, esperando poder ser parte de los partidos ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias de CONMEBOL.

“Por suerte estoy bien. Estuvimos trabajando y metiéndole bastante, porque la verdad que es una lesión un poco jodida que te demanda bancar un poco de dolor durante el proceso. Por suerte pude recuperarme rápido y en el partido me sentí muy cómodo, así que estoy contento”, dijo.

“Yo había tenido una lesión muy parecida en la Juve, recibiendo un golpe muy parecido que me lesionó el colateral y me generó los mismos dolores. Había estado dos meses afuera. Entonces me asusté bastante, pensando que podía ser eso. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue la convocatoria de noviembre con la Selección. Por suerte recuperé rápido, en 21 días como me habían dicho los doctores”, agregó.

¿Cuándo juega la Selección Argentina por Eliminatorias?

En la última doble fecha de Eliminatorias del año, la Selección Argentina recibirá a Uruguay en La Bombonera el próximo 16 de noviembre, por la quinta jornada, y visitará a Brasil por la sexta el 21 en el Maracaná de Río de Janeiro.