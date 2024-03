Tiempo después de confirmar públicamente que su salida de la Selección Argentina en 2008 fue por una cama que recibió por parte de los dirigentes de la AFA y de algunos jugadores como Fernando Gago, Alfio Basile volvió a hablar al respecto, dando más detalles de esta situación.

Esta vez, fue en diálogo con ESPN F90 en donde el Coco apuntó en contra del ex futbolista de Boca y actual entrenador del Chivas de Guadalajara: “Gago se quejaba de mí, pero en Boca jugó de todo, lo vendieron al Real Madrid por millones de dólares, se salvó para siempre”, comenzó.

“Él muchas veces venía a hablar conmigo porque quería que lo vendieran cuando estaba en Boca, entonces venía y me preguntaba si tenía algún conocido. Siempre hablé muy bien de él. Cuando lo vendieron a España me preguntaron también a mí, y entonces me extrañó que él no estaba bien conmigo, lo percibía”, empezó contando sobre su relación con Gago en su paso como entrenador de Boca.

Además, comentó sobre cómo se enteró de los movimientos que habían por detrás suyo en la Selección: “Cuando me enteré de esas cosas, que no fueron por la boca de él, no le dije nada, si ya estaba todo dicho. Todo lo que escucharon, fue eso. Román me bancó y es por eso que se fue de la Selección”.

Y cerró, afirmando que su relación con el plantel era buena: “En la Selección estaba todo bien, menos con Gago. Él tenía un poco de celos de Mascherano, porque siempre lo ponía de titular, pero él jugaba siempre también, han jugado juntos mucho tiempo, pero él nunca me las dijo en la cara, siempre era tranquilo cuando hablaba conmigo, eso me dio un poco de bronca”.

Los primeros dichos de Basile sobre Gago

“En ese momento yo sabía que por afuera se movían las aguas. Vi que había un algunos movimientos entre los ‘players’ y algunos directivos, total Argentina iba a clasificar igual (al Mundial). Yo venía medio podrido con un par de jugadores, que no te voy a decir el nombre jamás. Pero era un momento para largar”, dijo en diálogo con Fernando Niembro en Radio Colonia, donde también agregó: “Gago estaba en ese grupo, sí. Estaba en la rosquilla Gaguito. Como siempre era Mascherano el titular, él quería jugar”.

Tevez y Agüero ya habían hablado de la cama a Basile

Carlitos y el Kun tocaron el tema cuando se estaba jugando la final de la Champions League entre Manchester City e Inter. En un streaming en vivo, en pleno estadio, el ex yerno de Maradona soltó: “¡Qué cama si yo tenía 9 años! Eso fue un invento de los periodistas. Yo era un pendejo y es la Selección Argentina, ¿Cómo pueden pensar algo así? No se dejen llevar por las boludeces que dicen, inventan cosas”.