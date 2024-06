La Selección Argentina volverá a jugar una competencia en Estados Unidos, la Copa América 2024. Un país que le ha dado algunas tristezas y hasta polémicas en el pasado. El doping de Diego Maradona y la vuelta a casa en octavos de final durante el Mundial de 1994 y la dura caída en la final de la Copa América Centenario 2016.

Como previa a la Copa América 2024, el ciclo Glorias de Selección de BOLAVIP tuvo a Leo Rodríguez, quien formó parte del plantel de Argentina en el Mundial de Estados Unidos 1994. Una de los episodios más sorprendentes que le tocó segvivir sucedió arriba de un avión en este torneo.

Según contó, un rayo cayó en medio del avión que transportaba a la Selección Argentina de Dallas a Los Ángeles. Esto ocurrió luego de conocerse el doping de Maradona y antes de jugar el partido de octavos ante Rumania.

La historia del rayo que cayó en el avión de la Selección Argentina, según Leo Rodríguez

Al terminar en el tercer lugar del grupo D, tras perder ante Bulgaria por 2-0, la Selección Argentina dejó Dallas y tuvo que jugar en el famoso Rose Bowl de Pasadena, Los Ángeles. Así, tuvo que viajar en avión, un viaje que hasta el día de hoy, Leo Rodríguez, recuerda por lo que pasó.

“Casi se cae el avión, tuvimos un disgusto grande. Cuando íbamos de Dallas a Los Ángeles, se movió. Nos dio un rayo en el medio del avión, voló todo por el aire“, recordó Leo Rodríguez. Tras sufrir la dura noticia de la suspensión de Maradona, sumado a la lesión de Claudio Paul Caniggia en el duelo ante Bulgaria, el ánimo del equipo de Alfio Coco Basile no era el mejor. Y se le sumó este susto.

Diego Maradona, en el Mundial 1994 (IMAGO / Bildbyran).

“Me acuerdo que tenía a Fernando Redondo atrás mío. Estábamos tomando mate, café, nos quemamos, voló todo, todos a los gritos. Hicimos una parada y me acuerdo que, sin dar nombres, algunos de los chicos no querían volar, estaban con miedo“, reveló el ex mediocampista de Lanús, Vélez, San Lorenzo y Argentinos, entre otros clubes.

“Para competir a ese nivel donde la diferencia entre ganar y perder es mínima, tenés que estar bien alimentado, bien descansado, con un clima de tranquilidad. Y a nosotros nos pasaron muchísimas cosas. Perdimos a Maradona y a Caniggia. O sea, ancho de espada, ancho de basto. En 72 horas“, añadió Rodríguez.

¿Cómo afrontó Argentina la suspensión de Diego Maradona por doping?

Más allá del rayo en el avión, la cabeza de los futbolistas argentinos estuvo por largo tiempo en ese doping de Diego Armando Maradona. Leo Rodríguez contó sensaciones de aquel entonces y el dolor que vivió el seleccionado por la ausencia del crack.

“No estábamos preparados para la suspensión de Maradona. Y nos llegaba un mensaje equivocado, de que era muy probable que le levantaran la suspensión. Entre el partido que lo suspenden hasta el partido siguiente, hasta 24 horas, estábamos esperando se pudiera dar. Para mí fue muy complicado, Basile no me decía nada“, recordó el ex Atalanta.

“Fue duro, nos dolió mucho la salida de Diego. Le dolió mucho a él, y nos hizo mucho daño a nosotros porque perdimos la tranquilidad. Nos revolucionó, había mil periodistas en la puerta del hotel, se querían meter por los ascensores. Y la verdad es que nosotros no sabíamos nada“, contó.

Para Leo Rodríguez, esa Selección Argentina, con Maradona y Caniggia, hubiese llegado como mínimo a semifinales. Las circunstancias llevaron a que no se pueda dar.