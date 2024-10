El enojo de Lionel Scaloni tras el empate de Argentina contra Venezuela: "No quiero hablar mucho más"

La Selección Argentina cosechó un empate por 1-1 ante Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín por las Eliminatorias CONMEBOL. Aunque la albiceleste supo tener la ventaja con el gol de Nicolás Otamendi, los locales lo empardaron nuevamente con un cabezazo de Salomón Rondón.

En el regreso de Lionel Messi tras su lesión en la final de la Copa América, el agua protagonizó esta tarde. Es que un diluvio cayó sobre el estadio en la previa del partido, que terminó disputándose con retraso y entre importantes charcos repartidos por todo el campo.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni hizo hincapié en estas condiciones que no le permitieron a su equipo desplegar el habitual juego que muestra en cada ventana internacional: “Es evidente que las condiciones, para el espectáculo sobre todo… No quiero hablar mucho más, pero no se podía jugar“.

“Las condiciones del campo de juego no eran para un espectáculo de dos selecciones de este nivel. Su pudo haber jugado mañana imagino. Cuando el partido no se puede jugar, no se puede jugar“, comentó el entrenador de Pujato.

Scaloni ponderó la entrega de su equipo

“Lo que hay que valorar son las condiciones, más allá del partido de hoy, de la Eliminatoria Sudamericana. Nos adaptamos a esas condiciones con todas las dificultades que tiene“, explicó primero sobre la exigencia del clasificatorio de CONMEBOL por sus diversos escenarios.

Y destacó el trabajo realizado en el proceso: “El equipo compite siempre, mejor o peor, pero siempre. A nivel competitivo estamos bien, sumando muchos chicos jóvenes y para nosotros que puedan aportar estando acá es una alegría“.

La posibilidad de que Venezuela juegue su primer Mundial

A las órdenes del Bocha Batista, la Vinotinto está haciendo un gran clasificatorio y, ante el incremento de cupos para la cita mundialista, está ante la gran oportunidad de clasificarse por primera vez al evento. Scaloni mostró su apoyo para los venezolanos en esta lucha.

“Me encantaría que Venezuela clasifique porque al cuerpo técnico le tenemos mucho aprecio y a la gente venezolana particularmente le tengo cariño. Lo merece la gente, la manera que están jugando y ojalá puedan ir. Queremos clasificar nosotros también“, compartió el DT.