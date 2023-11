“Se lo diré al presidente y a los jugadores después. Esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien“. Con esta frase, Lionel Scaloni puso en duda su continuidad al mando de la Argentina. Una declaración que sorprendió a los hinchas, a Chiqui Tapia y a los jugadores.

Apenas se levantó de su sillón para abandonar la conferencia de prensa, comenzaron las especulaciones acerca del trasfondo de una posible salida y muchas tenían que ver con el presidente de la AFA. Cuando muchos hablaban de un posible cortocircuito entre ambos, Chiqui se despachó con un insólito mensaje en sus redes sociales.

Segundos después del bombazo del DT, Tapia apareció en Twitter, pero con un posteo que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo. “Decime que se siente”, escribió celebrando el triunfo de la Selección y chicaneando a Brasil. ¿Novedades del entrenador? No de su parte.

“No dejes que se vaya Scaloni”, fue la respuesta que más se repitió de parte de los hinchas en el tuit del presidente. Puertas adentro confían en que el entrenador no se irá.

La frase de Scaloni para poner en duda su continuidad

Antes de finalizar la conferencia, el director técnico soltó la bomba: “Hay que parar la pelota y ponerse a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón al cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando“.

“Estos chicos lo ponen difícil, entonces toca pensar este tiempo. Se lo diré al presidente y a los jugadores después. Esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. Estoy comentando lo que está pasando“, cerró.

La palabra de los jugadores tras la conferencia de Scaloni

Nicolás Otamendi: “Creo que tenemos que hablarlo personalmente. Obviamente, comunicarnos con él (…) Nos llegó la información. Intentaremos hablarlo y ver qué es lo que pasa“.

Alexis Mac Allister: “No nos dijo nada, tampoco vi las declaraciones. Hay que respetar sus sentimientos si dijo algo. Nosotros queremos que siga para siempre“.

Leandro Paredes: “Nos enteramos por la conferencia, no tuvimos la posibilidad de hablar con él. Seguramente tendremos algún momento y ver qué pasa. Para nosotros es la cabeza del equipo y esperemos que se quede. (…) Debe tener sus motivos y lo hablaremos, estamos pensando en lo que logramos hoy”.

Cristian Romero: “Nos sorprendió a todos, pero estamos seguros y esperamos que siga. Seguramente lo pensará. Para mí va a seguir, pero no lo sé, no se habló nada. No sé qué se le pasó por la cabeza, pero intentaremos convencerlo para que sigamos juntos. Es una persona muy importante para el grupo, tenemos la Copa América por delante y seguramente va a estar al frente”.