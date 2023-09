El particular elogio del DT del Tottenham para Cuti Romero: "No me gustaría jugar contra él"

Cristian Romero promedia un inicio de temporada 2023/24 de manera estelar. Líder dentro y fuera de la cancha en un Tottenham que dará pelea en la Premier League y figura en el primer partido de la Selección Argentina por Eliminatorias, anulando por completo a la dura delantera de Ecuador en el Monumental el pasado jueves.

En la previa de lo que será su primera vez en la altura para enfrentar a Bolivia en la segunda fecha de Eliminatorias CONMEBOL, desde Inglaterra el Cuti recibió un gran elogio de parte su entrenador, Ange Postecoglu.

El recientemente arribado a los Spurs desde el Celtic escocés marcó una fuerte impronta en el club de Londres y logró una mejoría enorme en el equipo respecto a la pasada temporada. Desde su llegada, Romero tuvo mayor injerencia en el equipo al ser nombrado subcapitán detrás de Heung-Min Son, y al ser uno de sus “mimados”, antes de reencontrarse tras la fecha FIFA, Postecoglu dejó un gran elogio para el defensor argentino.

En diálogo con Talksport, en DT australiano soltó: “No me gustaría jugar contra Cuti“. Pero esto no fue todo, ya que además comentó una intimidad de los entrenamientos en Tottenham el comentar que “a la mayoría de los chicos no les gusta entrenar contra él porque es un verdadero competidor“.

Sobre esto, Postecoglu cerró: “Yo amo eso de él. Ya sea un entrenamiento o un partido, lo que ves es lo que obtienes con Romero“. Por si quedaban dudas, el Cuti es un animal.

¿Qué dijo Scaloni sobre el Cuti Romero?

Luego de vencer a Ecuador, el entrenador argentino elogió tremendamente al central: “Cuti es un central increíble, impresionante. La gente lo lleva en andas y él se cree He-Man. No hay mucho para decir del partidazo que hizo”, soltó el DT, aunque aclaró: “A veces tiene que ahorrarse unos desplazamientos. Se cansa y deja el equipo atrás un poco mal parado. Pero el partido que hizo es increíble”.

De Paul definió al Cuti como el mejor central del mundo

Tras el encuentro ante Ecuador, el volante de la Selección expresó: “Lo dije en su momento. Para mí, tener al Cuti atrás es lo mejor que me puede pasar porque me obliga siempre a salir. Quiere estar siempre mano a mano. Me acostumbré a salir sin mirar atrás y eso para un volante es un placer. Está a la altura de ser el mejor central del mundo“.