Marisa Becerra nació en Argentina pero se radica en España desde hace años. Allí, en 1997, dio a luz a Pablo Maffeo, quien ahora a sus 26 años fue convocado por una selección que se encuentra a más de 10.000 kilómetros de su San Joan Despí natal.

Desde Barcelona, la madre de la gran sorpresa de Lionel Scaloni en la lista de Argentina para esta última doble fecha FIFA habló con Bolavip y dejó, con lujo de detalles, todo el trasfondo de su llamado a Argentina y todas las sensaciones del propio Maffeo desde que llegó al país. Su recibimiento, su contacto con Leo Messi, el sentimiento de jugar en La Bombonera y en el Maracaná, el motivo por el que eligió a Argentina sobre España y mucho más.

¿Cómo se dio la noticia de la convocatoria de Pablo Maffeo a la Selección Argentina?

“La verdad es que hacía ya unos meses que podía darse. Desde hace años incluso que hablamos de esta posibilidad debido a que puede jugar para tres selecciones y que en realidad eso lo vuelve un afortunado de tener una posibilidad así. Para nosotros eso es como un sueño. Hace unos meses, desde Argentina se pusieron en contacto con él y primero parecía que si, luego que no. De hecho, ni nos preocupamos por hacer los papeles en ese momento porque no creíamos que podía llegar a suceder. Esta última semana pasó que nos llamó Pablo y nos dice que parece que sí, y ahí hubo que coordinar todo con el consulado argentino en Mallorca (donde vive Maffeo) para mover papeles. Parecía que no iba a pasar y finalmente pasó, y ya con todos los papeles firmados me llamó, me dio la sorpresa y fue increíble“.

Tres selecciones porque también podía ser elegido para Italia…

“Sí. Para Italia, para España y para Argentina. Argentina era la que estaba más lejos y parecía más improbable, ya solo por las distancias. Así y todo ahí está, cumpliendo su gran sueño”.

¿Tenía alguna preferencia por representar alguna de las tres selecciones?

“Esto es un sueño que parece irreal. Cualquiera de las tres le hubiese hecho la misma ilusión, pero en este momento siendo Argentina la campeona del mundo, teniendo a lo largo del tiempo las camisetas de los jugadores argentinos como Maradona, y siempre viéndolos como ídolos. Creo que en este momento, su corazón estaba con la Albiceleste, sin dudas”.

¿Era seguido por la Selección de España o de Italia también?

“No escuché ni leí nada respecto a eso. Lo que sí sé, es que evidentemente así como lo conocen y lo siguen desde Argentina, en España también e imagino que en Italia también. En el mundo del fútbol todos se conocen, no creo que haya ningún secreto con los seguimientos a Pablo en todas las selecciones. No creo que haya sido como una carrera, sino que son momentos en donde alguien pueda necesitarlo para sus equipos. Esta, en Argentina, fue la gran ocasión“.

Con el antecedente de Garnacho y el repudio que recibe él en España por su elección: ¿Cómo cayó allá la convocatoria de Maffeo a la Selección Argentina?

“Yo creo que sobre esas cosas en las redes sociales, todos estamos expuestos. Lo que tenemos que hacer es gestionarlo y estar fuertes mentalemente. Es inevitable que esto pase si uno es una figura pública. Desgraciadamente no podemos manejarlas“.

¿Qué cosas de Argentina tuvo por vos estando en España desde que nació?

“Es difícil de responder, ja. Para mi, Argentina son mis raíces, y al no tener la oportunidad de ir continuamente, siempre mantuve como una coraza. Directamente, no les transmití muchas cosas contadas, o habladas; pero sí les transmití muchos valores, muchos principios y sobre todo, una mentalidad muy abierta. Argentina a mi me dio muchas cosas que yo intenté transmitirle a mis hijos, pero de una manera educacional. Por supuesto que sabe y conoce mucho de Argentina“.

Cuando llegó a Argentina, Pablo se tuvo que hacer el DNI: ¿Te contó algo sobre sus primeros momentos en suelo argentino?

“No me dijo nada, si te soy sincera, no sé nada de mi hijo más que lo que veo ahora mismo. El primer día le pregunté por WhatsApp ocho veces qué había comido y no me respondió, ja. Hablamos muy poco, está tan obnubilado con lo que está viviendo en Argentina que ahora mismo creo que no es capaz de expresar todo lo que siente. Entre las diferencias horarios, las prácticas y lo que está viviendo, nos cuenta a cuentagotas.

Sé que está feliz, eso no para de repetirlo. Nos contó que tuvo un recibimiento inmejorable, inimaginable y espectacular; y que se sentía muy querido, muy confortado, muy a gusto y que se sentía muy bien“.

¿Cómo fue el encuentro con Messi?

“Con Leo se habían encontrado en varios partidos (NdR: Messi y Maffeo compartieron temporadas en la liga de España, Leo para Barcelona y Maffeo en Girona) y ahora estaba como un nene chiquito. En un momento, ya con la convocatoria confirmada, Pablo nos decía ‘¿Se acordará de mí?’. La verdad es que tiene mucho aprecio y mucha admiración por Messi, y la experiencia que está haciendo ahora es inolvidable. Se ha sentido muy bien recibido y muy bien acogido. Es el país que me vio nacer a mi, y que esté ahí me enorgullece enormemente”.

Messi debe acordarse de Maffeo igual, teniendo en cuenta aquel partido especial en España donde le hizo marca personal…

“Seguramente, estoy convencida. Espero que sí, fue algo muy bonito ese momento también”.

Pablo se vuelve a ver en la Selección Argentina con Nico González, con quien compartió tiempo en Stuttgart: ¿Te comentó algo acerca de ese reencuentro?

“Sobre Nico, cuando lo vimos anunciado, apenas lo vimos le preguntamos si era el mismo con el que había estado en Stuttgart y nos dijo que sí, y que estaba muy contento por reencontrarse con él. Al margen de Nico, todo fue tan rápido que no pudimos hablar mucho antes que viaje a Argentina, y en la última semana casi que lo único que hablamos fue de los papeles, entonces no tuvimos mucho espacio para comentarios sobre Messi, Nico y las experiencias que iba a vivir en la Selección”.

Llegamos a tener la información de que su convocatoria no se iba a realizar por problemas en los papeles: ¿Qué pasó para que finalmente pueda presentarse en la Selección?

“Los papeles y los tiempos que demandan complicaron. No daban en un principio, por mucho que nosotros quisiéramos, hay tiempos de trabajo que nosotros debíamos respetar. Muchos trámites tenían que hacerse en horario laboral y se hacía difícil. Estábamos a viernes y recién íbamos a poder resolverlo el lunes. Entonces, llegó un momento en donde nos dimos cuenta que no iban a dar los tiempos y que iba a ser imposible llegar, por eso salió la noticia publicada de eso. Mi hijo del medio no lo podía creer y quería ayudar, estaba ilusionadísimo de ver a su hermano viajando a la Selección; y ahí recibimos la noticia del consulado argentino en Mallorca, que hicieron un esfuerzo y nos apoyaron para que se dé sacándolo adelante. Nos ayudaron muchísimo para hacerlo posible”.

La entrega de la lista de convocados de la Selección se demoró básicamente por Maffeo y el tema papeles. Las ganas de Scaloni de verlo en Argentina deben ser tremendas… ¿Qué te contó de las charlas que han tenido?

“Primero, estoy agradecida con Scaloni por confiar en mi hijo, es una gran satisfacción. Sobre las charlas, no me contó mucho, pero el fútbol es un día a día, nosotros tratamos de tomarlo así siempre con Pablo y nunca pensamos en el futuro”.

¿Qué te comentó Pablo acerca de jugar en La Bombonera y en el Maracaná?

“Esta es la primera vez que Pablo juega en Sudamérica. La verdad es que son estadios mundialmente conocidos por todos. Son estadios que Pablo jamás hubiese imaginado que iba a estar jugando ahí, o incluso siquiera viendo un partido desde un lugar así. No sé si alguna vez imaginó que incluso vería un partido en la grada de La Bombonera, pero ahora estar jugando allí… sus comentarios son de felicidad plena“.

Jugará en La Bombonera: ¿Pablo simpatiza por Boca o tiene preferencia por algún otro club de Argentina?

“Mmm, no sabría contestarte, esa es una pregunta más para su papá o sus hermanos. Acá en España simpatiza por el Mallorca ahora mismo, pero conserva un cariño y buenos recuerdos por todos los clubes por los que ha pasado. Estoy convencida de eso. Menos la mala experiencia en Alemania (Stuttgart), en todo lo demás ha tenido experiencias enriquecedoras.

En Alemania tuvo un año malo, donde las cosas no salieron como quería y él no estaba feliz. Sin embargo, de eso seguro es de donde más aprendió, siempre le dijimos eso”.

¿Viajás para Argentina a ver a Pablo?

“No puedo por trabajo, viajan mi marido y mi hijo. Evidentemente me encantaría, pero esta vez no puede ser. Espero, y ojalá haya una próxima en donde pueda estar. Para mi que esté en la Selección es algo soñado, que sea en Argentina, para mi, vale por duplicado“.