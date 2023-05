El reclamo de Mascherano al Colo Barco que no se vio: "¿Tenés algún problema?"

La Selección Argentina Sub 20 tuvo su debut en la Copa del Mundo juvenil el pasado sábado ante Uzbekistán y pese a comenzar cayendo ante el seleccionado asiático, finalmente terminó quedándose con el triunfo en el Estadio Madre de Ciudades por 2 a 1 con los goles de Alejo Veliz y Valentín Carboni.

Y si bien el seleccionado dirigido por Javier Mascherano no tuvo de sus mejores presentaciones sufriendo más de lo debido e incluso sin haber podido liquidar el encuentro, la victoria inaugural le sirve a la anfitriona como impulso para comenzar con el pie derecho el certamen donde la Albiceleste se metió por la ventana.

En dicho encuentro, más una indvidualidad destacó en Argentina y sobre todo en el plano ofensivo y entre estos encontramos a Valentín Barco, quien pese a ejercer de lateral defensivo, su rol más ponderante ante Uzbekistán fue en el ataque, donde incluso le dio la asistencia a Carboni en el segundo tanto argentino.

El Colo fue una de las figuras del encuentro y es considerado clave para Mascherano, por lo que teniendo en cuenta que el Mundial recién arranca, durante el cotejo ante los uzbecos, el entrenador le hizo llegar un fuerte reclamo porque no lo veía del todo bien en lo físico.

En un video exclusivo de TyC Sports se vio como Mascherano le pregunta efusivamente a Barco si estaba bien. “¿Qué te pasa? ¿Tenés algún problema?“, expresó el DT en relación a lo físico del Colo, quien le respondió negando y alegando que no había ningún inconveniente, a lo que Masche retrucó: “Está bien, pero no me mientas“. Claro, con aún dos partidos en la próxima semana y con todo el resto del Mundial en los próximos 21 días, el entrenador quiere que todos estén óptimos desde lo físico, por lo que se preocupó por Barco. Ante su respuesta afirmando que se encontraba bien, finalmente el Colo disputó los 90 minutos.