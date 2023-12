El Manchester United de Erik ten Hag sorprendió al planteo del Aston Villa de Unai Emery en el partido que disputaron este martes 26 de diciembre en el Old Trafford por la jornada 19 de la Premier League. Es que Alejandro Garnacho, a diferencia de sus primeras apariciones en el primer equipo, se proyectó por el sector derecho del ataque.

Tal nueva ubicación hizo sentir al delantero de 19 años demasiado cómodo, de manera semejante que le marcó tres goles al arquero de la Selección Argentina Emiliano Martínez (uno anulado por el VAR por estar milimétricamente adelantado) que le sirvieron al conjunto del entrenador neerlandés para remontar un encuentro que estaba 0 – 2 al término del primer tiempo.

Al respecto de la nueva función que le dio a Alejandro Garnacho y que, sin lugar a dudas, se ofrecerá a partir de ahora como una nueva propuesta ofensiva para el combinado que dirige Lionel Scaloni, Erik ten Hag expresó: “Antes se sentía más cómodo por la izquierda, pero dejó claro que también puede jugar por la derecha. Hoy estuvo en ese lado durante 90 minutos y fue una amenaza permanente anotando dos veces”.

En esa misma línea, Ten Hag, en conferencia de prensa, resaltó el rendimiento en general de Garnacho, más allá de los dos goles convertidos (llegó a los 10 con la camiseta del Manchester United): “Demostró que no sólo era una amenaza, sino que tuvo acciones clave, asistencias, tiros a puerta, marcó goles. La competencia interna sirve. Tenemos que ver cómo encajamos”.

Erik ten Hag reflejó su buen concepto de Alejandro Garnacho

Tiempo atrás, cuando Alejandro Garnacho empezaba a asomar en el primer equipo del Manchester United, Erik ten Hag se refirió a la importancia que, por sus condiciones, podría tener en el equipo, a pesar de su corta edad: “Está en camino, es un jugador fuerte y es por eso que está ahí en este momento en este nivel, y lo hizo solo. Pero ahora viene más trabajo por hacer porque las exigencias son mayores, esperamos más de él. Les daremos oportunidades a los jugadores jóvenes, pero tienen que merecerlas”.

No obstante, el exentrenador del Ajax advirtió que lo exigirá al máximo: “Ahora las exigencias serán aún mayores porque ahora tiene que competir por una posición en el once inicial. Entonces, es más de lo mismo: tiene que cruzar límites para pasar al siguiente nivel. Lo acompañamos en ese desafío, pero lo más importante es que el jugador debe saber cómo aprovecharlo”.

Alejandro Garnacho no fue convocado por Lionel Scaloni en la última fecha FIFA

Para los partidos con Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas, Alejandro Garnacho no fue convocado por Lionel Scaloni para formar parte de la Selección Argentina. Si bien es cierto que entre octubre y la primera quincena de noviembre no se vio la mejor versión del delantero, sí tuvo bastante participación entre los encuentros del Manchester United por la Premier League vs. Brentford, Sheffield United, Manchester City, Fulham y Luton. Además jugó ante Copenhague en el ida y vuelta de la fase de grupos de la Champions League y contra el Newcastle por la FA Cup. En total sumó 409 minutos, sin asistencias y sin goles.