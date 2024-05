Enzo Fernández se sumó a la lista de futbolistas que arribaron desde Europa a Buenos Aires para incorporarse a la Selección Argentina en el tramo final de la preparación para la Copa América que se disputará en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio, así como para ser parte de los amistosos previos ante Ecuador y Guatemala, programados para el 9 y el 14 de junio respectivamente.

Pero el mediocampista de Chelsea no solo quiere disputar el certamen continental con La Albiceleste, sino que su deseo, como ya había expresado con anterioridad, es meter seguidilla y ser parte también de la delegación que a las órdenes de Javier Mascherano representará a Argentina en los Juegos Olímpicosde París, cuyo certamen futbolístico se realizará entre el 24 de julio y el 10 de agosto.

Así lo confirmó apenas arribado al aeropuerto, ante la consulta de los periodistas que allí lo esperaban. “Obviamente tengo ganas de estar. Hablé (con Mascherano) y le dije que quiero ir”, manifestó el campeón del mundo en Qatar que no formó parte de plantel que conquistó la Copa América de 2021.

Enzo Fernández ya pidió que le hagan lugar en la delegación olímpica.

¿De qué depende que Enzo Fernández pueda disputar los Juegos Olímpicos?

Si se tiene en cuenta que los clubes no están obligados a ceder futbolistas a los Juegos Olímpicos por no formar parte estos del Calendario Internacional de FIFA, Enzo Fernández deberá contar con el permiso de Chelsea para poder asistir. “Ojalá me dejen”, manifestó.

Tras la destitución de Mauricio Pochettino, el equipo inglés se encuentra a la búsqueda de un nuevo entrenador y la situación no es cómoda para el mediocampista, quien quedaría muy ajustado de tiempo para regresar a Inglaterra a hacer el pedido en persona al DT designado o debería negociar con la directiva, pero a riesgo de que este no tome bien su ausencia.

Más allá de los asuntos a resolver con Chelsea, la presencia de Enzo Fernández en los Juegos Olímpicos también dependerá de qué otros jugadores de la Selección mayor se ofrezcan para ser parte y de las necesidades que tenga Javier Mascherano en el armado del plantel, pues ya aclaró que solo tiene garantías de parte de los clubes argentinos, pero no de todos aquellos convocados que deban arribar desde el exterior.