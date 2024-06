La Copa Mundial de Qatar 2022 sanó todas las heridas sufridas desde Italia 1990 hasta Rusia 2018. Por lo que ahora, con algo de paz, se pueden repasar sin ardor en los ojos las imágenes que quedaron de los encuentros en los que la Selección Argentina vio cómo se apagaba su ilusión para obtener lo que durante ese período hubiera sido el tercer título global.

Como la que revivió la FIFA en las últimas horas a través de sus cuentas de redes sociales, con la que destapó un diálogo inédito entre Marcelo Bielsa y Juan Sebastián Verón sobre el cierre del partido en el que la Albiceleste se estaba jugando frente a Suecia la clasificación a los Octavos de Final de Corea y Japón 2002.

En la secuencia, que ya registra más de 370 mil reproducciones, se puede apreciar con claridad que el Loco le pide a la Brujita que el tiro libre que estaba por ejecutar encontrara el núcleo del área, para que llegará al punto del penal en donde esperaba ansioso Hernán Crespo, quien buscaba anotar lo que hubiese sido el 2 a 1 y el segundo de su cuenta personal (marcó el empate de un rebote tras un lanzamiento penal que Magnus Carl Hedman le tapó a Ariel Ortega).

”¡Seba! ¡Seba! Que no quede corta”, le dice Marcelo Bielsa a Juan Sebastián Verón que solo atinó a darse vuelta para mirarlo y hacerle gestos con su mano para que se quedara tranquilo. No obstante, el remate no tuvo la potencia que exigía el destino deseado por el entrenador, que no pudo ocultar su lamento agarrándose la cabeza.

El vide publicado por FIFA en redes sociales.

Finalmente el encuentro terminó 1 a 1 y, por diferencia de gol, la Selección Argentina, que había derrotado 1 a 0 a Nigeria en la primera jornada y caído con Inglaterra por el mismo resultado en la segunda jornada, se despidió de la Copa del Mundo, por única vez en la historia en el formato de 32 participantes, en la fase de grupos.

El relato de Juan Sebastián Verón de lo que fue aquel episodio con Marcelo Bielsa en el Argentina vs. Suecia

“Lo que él me decía, era lo que iba a hacer. Le decía que esté tranquilo que yo lo sabía, después me podía salir bien o mal, pero sabía. Fue eso”, comentó Juan Sebastián Verón en el canal de YouTube Clanck!

Argentina fue eliminada en fase de grupos tres veces en la historia de la Copa del Mundo

Además de la edición de Corea y Japón 2002, la Selección Argentina fue eliminada en la fase de grupos de la Copa del Mundo en otras dos ocasiones. La primera fue en Suecia 1958, cuando no pudo superar la zona que compartió con Alemania Federal, Irlanda del Norte y República Checa. Y la segunda fue en Chile 1962, tras quedar tercero del grupo que integró junto a Hungría, Inglaterra y Bulgaria.