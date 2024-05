El 18 de diciembre del 2022 es una fecha que quedó grabada en el corazón y en la memoria de todos los argentinos. Es que fue el día en el que el combinado albiceleste, después de 36 años, volvió a ubicarse en la cima del planeta fútbol al vencer por penales, luego de un 3 a 3 para el infarto, a la Selección de Francia en el Estadio Lusail de Doha, Qatar.

Desde entonces todo es alegría, festejo, reconocimiento y puro cariño para los jugadores de la Scaloneta que ya quedaron perpetrados como grandes próceres de la historia del Fútbol Argentino, independientemente de lo que vaya a suceder en la Copa América de los Estados Unidos 2024 y en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Pero claro, tal como canta Litto Nebbia, ”si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia”. Y la otra versión del relato la cargan los franceses, que desde aquel diciembre mencionado acumulan la sangre en el ojo con la ilusión de cruzarse con Argentina para desquitarse lo antes posible.

Para lo cual, se vislumbran dos grandes posibilidades para que la revancha suceda en las próximas semanas o en los próximos meses. La más cercana tiene que ver con el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Para el gobierno y la selección gala la cita olímpica es una cuestión de estado por el solo hecho de ser locales. Es decir, sienten que no debe haber otro resultado viable que no sea la victoria.

Argentina vs. Francia. 18 de diciembre del 2022, Estadio Lusail de Doha.

En esa dirección, si Francia y Argentina terminan primeros en sus grupos solo se pueden cruzar en la Final, que está pautada para el nueve de agosto en el Parque de los Príncipes. De todas maneras, no dejaría de ser un choque de menor tenor que el de Qatar, al tratarse de los combinados Sub 23 de cada país, que además no son comandados por los entrenadores absolutos, sino por los managers del área juvenil de cada federación. Por un lado Thierry Henry y por el otro Javier Mascherano.

La Copa de Campeones UEFA – Conmebol, la cita a la que apunta la Selección de Francia mayor

La Selección de Francia de Didier Deschamps, para la prensa europea, es la máxima candidata para adjudicarse la Euro 2024. Incluso por encima de Inglaterra, con jugadores de gran presente (como Harry Kane, Jude Bellingham y Phil Foden), y del local Alemania. De ganar, clasificará a la segunda edición de la Copa de Campeones de la UEFA – Conmebol, el certamen que ambas entidades reeditaron de lo que se conoció como Copa Artemio Franchi.

Asimismo, en esa línea de lo que podría ser una revancha de la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección Argentina es la favorita para alzar la Copa América en los Estados Unidos, por el simple hecho de ser la última campeona del continente y, claramente, la presente campeona del planeta.

De darse de esta forma, ambos elencos se volverían a ver las caras en junio del 2025 en un escenario neutral que sería en Sudamérica. Conmebol y UEFA acordaron en diciembre del 2021, para la concreción de la competencia, alternar las localías, tal como se hizo con las dos ediciones de la Copa Artemio Franchi (una fue en París para Francia vs. Uruguay en 1985 y la otra en Mar del Plata para Argentina vs. Dinamarca en 1993). Cabe recordar que en 2022 Argentina e Italia se midieron en el Estadio de Wembley, Londres.

Francia quiere, ante Argentina, sacarse una espina que lleva clavada hace 100 años

Los juegos Olímpicos vuelven a París después de 100 años. En 1924, si bien no fue la primera vez que se llevaron a cabo en la capital francesa (ya los había albergado en 1900), se produjo el estreno del campeonato de fútbol masculino olímpico, disciplina que se incluyó al contar con la colaboración de la FIFA, que para ese entonces ya tenía 20 años de desarrollo.

No obstante, el certamen quedó con un sabor amargo para los franceses, puesto que fueron humillados y eliminados por Uruguay que les ganó 5 a 1 en los Cuartos de Final.

Por cierto, el combinado galo buscará su segunda Medalla de Oro. La primera la obtuvo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, al derrotar 2 a 0 a Brasil en el último encuentro.