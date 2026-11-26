A falta de poco menos de un mes, Carlos Tevez comenzó a confirmar los futbolistas que formarán parte de su partido de despedida, que se llevará a cabo el domingo 20 de diciembre en La Bombonera, y que contará con la presencia de distintas figuras internacionales.

En este sentido, a través de la cuenta oficial del evento, el ‘Apache’ confirmó la presencia de Lionel Messi en el encuentro. “Es el capitán que llevó a la Selección Argentina a conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024”, iniciaron con el posteo.

“Su trayectoria es única: ocho Balones de Oro, una carrera histórica en el Barcelona, su paso por el PSG y su presente en el Inter Miami. Pero, por sobre todas las cosas, representa a una generación que esperó muchísimo para verlo campeón del mundo”, agregaron.

Y cerró: “Junto a Carlos Tevez compartieron la camiseta de la Selección Argentina y fueron compañeros en distintos momentos, entre ellos el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011. Hoy, volverán a encontrarse en una noche histórica. Será un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache. ¡LEO MESSI, LA BOMBONERA TE ESPERA! El pueblo argentino quiere ser parte de esta noche. Y vos no podés faltar”.

Por otro lado, en diálogo con TyC Sports, Tevez aseguró que Juan Román Riquelme está dentro de la lista de invitados, por lo que en caso de desearlo tendrá una camiseta disponible para formar parte de uno de los dos equipos plagados de estrellas.

Publicidad

Además, los dos equipos tienen sus entrenadores confirmados. Para el equipo de las glorias de Boca estará Carlos Bianchi al mando, mientras que para los amigos de Tevez estará Roberto Mancini, quien lo dirigió en su paso por Manchester City.

El deseo de Colapinto de jugar

Dentro de la charla con TyC Sports, el Apache reveló que Franco Colapinto, piloto de la Fórmula 1, quiere estar presente en el partido de despedida. Bombonera: “Quiere jugar. Lo ponemos de nueve para mis amigos. Que lo agarren Burdisso, Matellán y el Flaco Schiavi. El año que viene no corre”, dijo entre risas.

Los precios de las entradas para la despedida de Tevez

Generales – desde $130.000

Plateas Altas – desde $130.000

Plateas Medias – desde $300.000

Torres – desde $300.000

Plateas Bajas – desde $380.000

Palcos – desde USD 1.023