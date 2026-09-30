¿Cuándo juega Messi su último partido en la Selección Argentina?

El capitán de la Selección Argentina confirmó su retiro de la Albiceleste, que se producirá en el final de esta fecha FIFA.

El capitulo más glorioso en la historia del fútbol argentino está a punto de bajar su telón definitivo. Tras más de dos décadas vistiendo la camiseta celeste y blanca, Lionel Messi disputará su último partido con la Selección Argentina el martes 6 de octubre ante Benín, en un repleto Estadio Monumental.

El anuncio formal de su retiro se dio a conocer el pasado 31 de agosto a través de una emotiva carta abierta. En ella, el astro rosarino expresó la necesidad de cerrar su ciclo en la Selección: “Queda poco y se van cerrando etapas… Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

La decisión de Messi se terminó de confirmar tras concluir el Mundial 2026. A pesar del dolor por caer en la final, la cita mundialista sirvió para agigantar aún más su leyenda individual: Lionel convirtió 8 tantos a lo largo del torneo, superando el récord histórico de triunfos en Mundiales (23) y alcanzando la cifra de 21 goles en 6 ediciones disputadas.

Con la coronación máxima en Qatar 2022, el bicampeonato de América (2021 y 2024) y la Finalissima 2022, la cita frente a Benín en Buenos Aires servirá únicamente como un tributo oficial y la oportunidad del público argentino para ovacionar por última vez al 10.

¿Cuándo juega Argentina vs. Benín en la despedida de Lionel Messi?

El equipo de Lionel Scaloni cerrará esta fecha FIFA enfrentando a Benín el próximo martes 6 de octubre a las 20 hs. en el estadio Monumental de Núñez.

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¿Cuántos goles hizo Lionel Messi en la Selección Argentina?

El actual jugador del Inter Miami acumuló 207 partidos y 125 goles con la Selección Argentina.

Los títulos de Lionel Messi en la Selección Argentina

Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos (2008)

Copa América (2021)

Finalissima (2022)

Mundial de Qatar (2022)

Copa América (2024)

DATOS CLAVE

Lionel Messi jugará su último partido con Argentina el 6 de octubre ante Benín.

El astro rosarino acumuló 207 partidos y 125 goles con la Selección Argentina.

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