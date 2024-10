Aquel día de mayo de 2018 en el que Jorge Sampaoli entregó la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial de Rusia, a la gran mayoría le llamó y mucho la atención ver su nombre. Pero a él no. “Tenía esa fe de estar ahí dentro”, cuenta Cristian Ansaldi, que con 38 años y un flamante título bajo el brazo en Italia, anunció sorpresivamente su retiro del fútbol.

En una entrevista exclusiva con BOLAVIP, el defensor, se consagró campeón de la Serie B este año con el Parma, sorprendió al afirmar que ya no jugará más al fútbol de manera profesional.

“Ya no jugaré más de modo profesional. Salí campeón con el Parma así que decidí terminar mi carrera así y ya quedarme en España. Ahora solo quiero estar con mi familia y disfrutar de ellos”, reveló el jugador surgido en Newell’s ante la consulta sobre su futuro inmediato.

Ansaldi le puso fin a su carrera gritando dándole el ascenso a la Serie A al Parma (IMAGO)

Además de cerrarle las puertas a un posible regreso al país para retirarse en el club que lo vio nacer, el defensor avisó cuáles serán sus próximas metas a nivel profesional. “DT y Director Deportivo son cosas que quiero estudiar por si algún día me sale algo de eso, pero no es mi intención hacerlo ahora mismo”, contó en la charla con BOLAVIP.

Con una extensa trayectoria en el fútbol europeo (jugó en el Rubin Kazan y el Zenit de Rusia, Atlético de Madrid y Genoa, Inter, Torino y Parma de Italia), Ansaldi tuvo su momento de “consagración” en 2018 al ser incluido en la lista de futbolistas que viajaron a Rusia para jugar el Mundial con la Selección de Sampaoli, aunque no pudo sumar ni un minuto en dicha competición.

Ansaldi no pudo sumar minutos en Rusia 2018, donde Argentina fue eliminada en octavos (Getty)

– Jugaste muchísimos años consecutivos en el fútbol europeo. ¿Cuál creés que fue tu gran virtud para mantenerte en la elite?Fueron casi 17 años que estuve en Europa desde mi salida de Argentina. Sin lugar a dudas que la virtud o la bendición que tuve fue saber poner a Dios en primer lugar siempre. También obviamente tener una familia que me bancó y acompañó a todos lados, sumado al esfuerzo, sacrificio, constancia y sobre todo a la resiliencia de levantarme cada vez que la cosa se ponía difícil. Ahí está y estará siempre el éxito en cada cosa que hagamos en la vida.– ¿En qué club europeo se vio tu mejor versión?Creo que en el Torino fue donde tuve mi mejor versión a nivel físico pero también deportivo, ya que se jugaba con un sistema que me permitía atacar mucho y desenvolverme con la tranquilidad que me dio cada técnico que tuve en esos 5 años.¿Te quedó alguna espina de tu paso por Atlético de Madrid?Claro que sí, me hubiera encantado poder seguir jugando, era un club hermoso y con compañeros que me hacían sentir como en casa. Pero bueno, tuve 2 lesiones que me sacaron mucho tiempo de la competición y luego al volver ya era un poco tarde. Pude jugar los primeros 4 meses.¿Quién fue el mejor compañero que tuviste? ¿Y DT?Compañeros que he hecho una buena amistad, tengo varios. Pero con los que más sigo hablando son el Chori Domínguez, Tomás Rincon, Salomón Rondón, César Navaz y Nelson Haedo Valdez, entre otros. Y como DT, creería que Gasperini, Mazarri, Simeone, Spalletti, entre otros, han sido los mejores que he tenido.– Desde tu debut contra España hasta el Mundial 2018, ¿Qué balance hacés de tu experiencia en la Selección? ¿En algún momento sentiste que merecías más oportunidades? ¿Te esperabas la convocatoria al Mundial 2018?Desde que arranque en la Selección, que fue en el 2009 yendo a los partidos antes de las Olimpíadas de la Sub 23, y luego ya arrancar en el 2010 con la mayor, hasta el Mundial 2018, habían pasado muchas cosas, entre ellas muchísimas convocatorias donde me tocó estar en el banco y no entrar. Sinceramente me hubiera gustado poder jugar mucho más y poder demostrar todo mi potencial. Siempre sentí que me faltó el respaldo de los entrenadores, alguien que me lleve y me banque algunos partidos seguidos, para poder afianzarme y agarrar esa seguridad que todo jugador siempre necesita, pero bueno, nunca llegó. Con respecto a mi nivel en el Torino, como te dije, fue muy bueno, y realmente me tenía esa fe de poder tener la posibilidad de estar ahí dentro, yo sabía que era difícil porque sabemos la calidad de jugadores que hay en la Selección, pero bueno, gracias a Dios se dio el sueño de estar en un Mundial y formar parte de una de las selecciones más importantes del mundo.

Diego Maradona fue el primero en llevar a Ansaldi a la Selección en 2009 (IMAGO)

– ¿Qué creés que falló en Rusia 2018? ¿Qué tan real fue lo de la mala relación con el plantel y el quiebre en pleno Mundial?Creo que cuando las cosas no salen como uno las espera o las imagina, siempre se hablará de que fue un fracaso. En esta oportunidad sí es verdad que al no salir las cosas como la estábamos buscando, y a eso súmale mentiras y exageraciones que salían por parte de la prensa, poco a poco se empezaron a producir problemas dentro del grupo.

Ansaldi admite que hubo “problemas” dentro del grupo en Rusia (Getty)

– ¿Tuviste relación con Scaloni?Tuve relación como con todos los que trabajan ahí dentro. Había un grupo hermoso y la Selección siempre está rodeada de gente que te ayuda a crecer y mejorar… eso es lo lindo de ir a la Selección.

– Hoy vemos a los jugadores salir de la concentración para pasar tiempo con su familia. ¿Creés que fueron injustos con vos cuando subiste aquella foto?Con los años uno va aprendiendo y al mismo tiempo, entiende que cada uno tiene su vida y que a todos no le podemos caer bien. En mi caso he hecho muchas cosas buenas que no han repercutido tanto como cosas como ésta de la que estamos hablando. Lamentablemente siempre vende más mostrar cosas que no te hacen quedar bien, como las cosas buenas que suceden.

– ¿Qué relación tuviste con Messi? ¿Cómo es como lider? ¿Llegaste a coincidir con él en las infantiles de Newell’s?Con Messi coincidí todas las veces que estuve en la Selección, como también me tocó enfrentarlo varias veces, y creo que la mejor manera de demostrar liderazgo es con el ejemplo, con lo que dice y luego hace. Estamos hablando de que es el más ganador de la historia del fútbol y el mejor de todos los tiempos para mi gusto, por lo que como líder se entiende que es bueno. Hablar de Newell’s es obvio que uno siempre lo hace, porque sabemos lo que significa haber jugado ahí de chico y haber nacido en Rosario. Con respecto a cuando jugábamos en contra, tengo algunos recuerdos, ya que solíamos hacer partidos la categoría 86’ mía vs. la 87’ de él.

Ansaldi y Messi se conocen desde muy chicos en las infantiles de Newell’s (Getty)

– Actualmente vemos que te aferraste mucho a la religión…¿qué rol ocupa en tu vida?

Nací en una familia cristiana, donde se me inculcó buscar a Dios y asistir a la iglesia. Eso marcó mi vida y fortaleció mi fe. Nunca perdí mi fe ni quise desviar mi mirada de Jesús. Sé que estando cerca de él, uno puede llevar una vida más sana y con orden.– Caruso Lombardi cuenta una anécdota divertida con vos, ¿qué tan importante fue él en tu carrera y cuál es tu opinión sobre él como DT?

La verdad que tuve varios técnicos antes que Caruso y todos ellos de algún modo me han enseñado algo. La realidad es que si debo agradecerle a alguien es a Juvenal Olmos, que fue quien me hizo debutar a los 18 años y confió en mí. Luego a Caruso, quien me dio todo su apoyo y confío también plenamente en mí, dándome la chance de mostrarme, y sobre todo, la confianza de hacerme jugar. Él supo de un primer momento que iba a triunfar y me lo profetizó como él lo cuenta. Me dijo que me venderían en 10 millones y le erró por 2, jaja. Pero lo tuvo claro. De ahí surgió todo lo que logré acá en Europa.

La anécdota de Caruso y Ansaldi:

– ¿Cuáles son tus proyectos deportivos para lo que se viene?Estoy viviendo en España. Mi idea por ahora es estudiar y especializarme como entrenador y director deportivo. Mas adelante veremos qué cosas van saliendo y cómo me iré manejando con todo.

– ¿Tuviste algún llamado de Newell’s para volver? ¿Te hubiera gustado retirarte acá?Siempre tuve la intención de volver y retirarme en Newell’s, pero a medida que iban pasando los años y veía como estaba el país, empecé a entender que no era el momento. Hoy en día decidí retirarme y ya quedarme a disfrutar con la familia. Establecerme en un lugar y que ellos empiecen a tener su vida y a buscar sus posibilidades a través del estudio y el trabajo. Ahora me toca a mí apoyarlos y acompañarlos como lo han hecho siempre conmigo.

Todos los títulos de Cristian Ansaldi en su carrera

El defensor cosechó un total de 8 títulos durante su carrera como profesional:

Liga Premier de Rusia 2008 (Rubin Kazan)

Liga Premier de Rusia 2009 (Rubin Kazan)

Supercopa de Rusia 2010 (Rubin Kazan)

Copa de Rusia 2012 (Rubin Kazan)

Supercopa de Rusia 2012 (Rubin Kazan)

Supercopa de España 2014 (Atlético de Madrid)

Supercopa de Rusia 2015 (Zenit)

Serie B 2024 (Parma)

¿Cuántos partidos jugó Cristian Ansaldi en la Selección Argentina?

En total, Ansaldi disputó 5 encuentros con la camiseta de la Selección, en los que convirtió un gol en un amistoso disputado en 2014 ante Croacia, cuando la Albiceleste era dirigida por Gerardo Martino.