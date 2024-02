Hace algunos días, Alfio Basile encendió la mecha y acusó a Diego Maradona -con Fernando Gago como protagonista- de hacerle una cama para quedarse con su cargo de director técnico de la Selección Argentina en 2008. Alejandro Mancuso fue ayudante de campo de Pelusa en su ciclo como DT de la Albiceleste y no solamente negó los dichos del Coco, sino que además respaldó a Gago.

¿Qué había dicho Basile?

“Lo que pasa es que en ese momento yo sabía que por afuera se movían las aguas. Por Maradona, que para mí fue una cosa extraordinaria, obviamente. Vi que había un movimiento entre los players y algunos directivos, total Argentina iba a clasificar igual”, había dicho el Coco hace unos días en diálogo con Fernando Niembro.

La respuesta de Mancuso

Alejandro Mancuso, que terminó en malos términos con Diego, dijo: “Coco estaba un poco enojado con la situación de que nosotros agarremos rápidamente tras la caída de él”. Cabe recordar que Alfio Basile dejó su cargo como DT de la Selección Argentina en octubre de 2008 y que ya en noviembre había asumido Diego Armando Maradona.

La banca a Gago

Mancuso habló del caso puntual de Gago, uno de los apuntados por Basile: “Cuando yo me entero que Diego ya era el entrenador de la Selección, él me convoca, me llama y me cuenta. Lo que me sorprende es cuando se lo nombra a Fernando Gago, porque nosotros lo dejamos afuera del Mundial 2010. Entonces, si él hubiese hecho hincapié para que Diego llegue, ¿por qué después queda afuera de la convocatoria?”.

“Si repasamos el archivo, desconozco cuántos partidos fue convocado. Fue la época en donde era Mascherano mas 10. Ese equipo tenía solo a Mascherano como contención, no había otra persona porque después estaban Maxi Rodríguez, Juan Sebastián Verón y Ángel Di María”, concluyó Mancuso.