José Mourinho dijo que la Roma no puede prescindir de Paulo Dybala

José Mourinho, una vez más, resaltó la estima que le tiene a Paulo Dybala, a quien extrañará este domingo 14 de enero, dado que el argentino, por una molestia que sufrió contra la Lazio por los Cuartos de Final de la Copa Italia, no podrá estar contra el AC Milan en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro por la jornada 20 de la Serie A.

Al respecto, en la conferencia de prensa previa al choque por el certamen italiano, el entrenador portugués comentó: “Paulo Dybala es un jugador especial. No tenemos otro jugador como él”, expresó el estratega que, vale recordar, en su equipo tiene otras opciones para la ofensiva como Romelu Lukaku, Stephan El Shaarawy y Andrea Belotti.

En esa misma línea, José Mourinho comparó la relación que tiene la Roma con Paulo Dybala con la de otros grandes delanteros del fútbol europeo actual: ”No es lo mismo jugar sin Paulo que para Guardiola sin Haaland porque tiene a Álvarez. Pochettino tiene a Mudryk si no juega Sterling y Klopp tiene a Jota para sustituir a Díaz”.

Paulo Dybala podría dejar a la Roma en este mercado de pases

Curiosamente, el contrato de Paulo Dybala con la Roma lo dejó, a partir del primer instante del 2024, con una cláusula de rescisión de 13 millones de euros para clubes que no sean italianos. Es decir, una suma demasiado accesible para las cifras que manejan en el resto de Europa, Arabia Saudita o incluso México, en donde sonó como una alternativa para América, Cruz Azul y Tigres.

Por eso, José Mourinho, en un llamado de atención para los directivos, en función de que busquen mejorar el contrato de la Joya, en la conferencia de prensa del sábado dejó bien claro que su plantel no puede darse el lujo de dejar ir a semejante futbolista: ”Si no entienden que su ausencia nos hace diferentes, no puedo decir nada más”.

Los números de Paulo Dybala con la Roma

Paulo Dybala, delantero de 30 años, lleva 24 anotaciones en 56 presentaciones con la Roma. En cuanto a promedio de tantos por cantidad de participaciones no está nada mal, pero lo cierto es que desde que arribó al conjunto de la capital italiana para la temporada 2022/2023 procedente de la Juventus, acumula nueve lesiones.

En total, ya se perdió 30 compromisos, por lo que el enfrentamiento de este domingo con el AC Milan en San Siro será el número 31. Por el momento no se descarta que pueda reaparecer ante el Hellas Verona el 20 de enero, pero en Italia ya se habla de que apuntarán a resguardarlo para que pueda estar contra el Feyenoord por la Europa League.