Por la fecha 3 de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina venció como local por 1 a 0 a la Selección de Paraguay, gracias al golazo tempranero de Nicolás Otamendi, y de esta manera finalizó como único puntero de la tabla de posiciones, con puntaje perfecto.

La particularidad de este encuentro, fue que el capitán argentino, Lionel Messi, quien se recuperó de una molestia física, no jugó desde el arranque, si no que estuvo en el banco de los suplentes, e ingresó por Julián Álvarez a los 7 minutos de la segunda mitad, completando una buena performance.

Una vez finalizado el encuentro, el mismo Messi atendió a los medios presentes en la zona mixta, y allí se refirió a su estado físico, más la posibilidad de ser titular contra Perú, dentro de 5 días: “Bien, la verdad que como decía recién, me sentí bien, pude sumar entrenamientos, minutos. Hace tiempo que estaba parado, pero me sentí bien y espero seguir estos días entrenando al máximo para seguir encontrando buenas sensaciones como las de hoy”, comenzó.

Además, agregó sobre el rendimiento del partido: “Creo que el equipo hizo un gran primer tiempo, como decimos siempre y es una realidad. Estas eliminatorias son muy difíciles, Paraguay es siempre un rival duro y creo que hoy el equipo lo hizo muy bien, tuvimos muchas situaciones de gol y nos podríamos haber ido con un resultado más amplio”.

Scaloni se refirió al estado físico de Messi

En conferencia de prensa, el entrenador argentino explicó: “Hablaremos en estos días. Quedan 2 entrenamientos más para que siga juntando minutos y veremos. No está descontado que juegue o que no, no hemos hablado de eso”.

Y agregó: “Hoy era arriesgado que juegue más de lo normal, lo hablamos y estábamos de acuerdo en eso. Fue prudente hacerlo porque corremos el riesgo de tener un problema y no es el caso, sobre todo por el nivel que mostró el equipo. Lo hablaremos en estos días y lo decidiremos”.

El próximo partido de la Selección Argentina

Por la fecha 4 de las Eliminatorias, la Selección Argentina visita a Perú el próximo martes 17 de octubre desde las 23:00 horas de nuestro país.