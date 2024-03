Los rivales que le tocaron a la Selección Argentina que comanda Javier Mascherano en el Grupo B del torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 mediante el sorteo que realizó la FIFA este miércoles 20 de marzo, en los papeles, son accesibles. Pero claro, como dice el refrán ”los partidos hay que jugarlos”.

En principio, se puede señalar que el contrincante que aparenta ser más fuerte es Marruecos, que llega al campeonato por ser el campeón de la Copa Africana de Naciones Sub 23. En dicho certamen, primero se ubicó primero del Grupo A con puntaje ideal al derrotar a Guinea (2 a 1), Ghana (5 a 1) y a Congo (1 a 0), y después al vencer a Malí en la Semifinal (2 a 2 en el tiempo regular y 4 a 3 en los penales) y a Egipto en la Final (2 a 1).

Además, en los planes de la federación del país africano está la de ocupar una de las plazas para futbolistas mayores de 23 años con el volante del Real Madrid Brahim Díaz (nació en Málaga, pero al contar con raíces marroquíes y no recibir el llamado de la RFEF se inclinó por representar a Los Leones desde esta fecha FIFA de marzo).

Por su parte, Ucrania se ganó su pasaje para los Juegos Olímpicos de París al meterse entre los semifinalistas de la Eurocopa Sub 21. En el Grupo B fue escolta de España, rival con el que empató (2 a 2), al ganarle a Croacia (2 a 0) y a Rumania (1 a 0). Luego derrotó a Francia en Cuartos de Final (3 a 1), pero cayó 5 a 1 con España en la Semifinal.

Tendría que haber jugado un partido repechaje con Israel para definir el tercer puesto y el correspondiente boleto para París 2024, pero como Inglaterra, que fue el otro finalista y posterior campeón de la Euro (le ganó 1 a 0 al combinado español), no está afiliado al Comité Olímpico Internacional (de hecho, en las restantes disciplinas participa como Gran Bretaña), el desempate no hizo falta.

El integrante que falta del Grupo B se definirá en la Copa Asiática Sub 23 que se desarrollará entre el 15 de abril y el 3 de mayo en Qatar. El que gane el partido por el Tercer Puesto, irá a la zona de Argentina.

Los conjuntos representativos de naciones que participarán son los siguientes.

Grupo A: Qatar, Australia, Jordania e Indonesia.

Grupo B: Japón, Corea del Sur, Emiratos Árabes y China.

Grupo C: Arabia Saudita, Irak, Tailandia y Tayikistán.

Grupo D: Uzbekistán, Vietnam, Kuwait y Malasia.

Así llegó la Selección Argentina a los Juegos Olímpicos de París 2024

La Selección Argentina se quedó con uno de los dos cupos que entregó Conmebol al ubicarse segundo en el Torneo Preolímpico de Venezuela. En primera instancia, los dirigidos por Javier Mascherano quedaron primeros del Grupo A con 8 puntos (empates 1 a 1 con Paraguay y 3 a 3 con Uruguay, y triunfos 2 a 0 a Perú y 5 a 0 a Chile).

Luego, en la instancia definitiva, se coronaron subcampeones al recolectar 5 unidades producto de los empates con Venezuela (2 a 2) y Paraguay (3 a 3) y la victoria sobre Brasil (1 a 0). Por cierto, fue el único competidor que quedó invicto.

Días, horarios y estadios en los que jugará Argentina sus partidos del Grupo B de los Juegos Olímpicos de París 2024

La Selección Argentina debutará el miércoles 24 de julio a las 15 horas local (10 de Argentina) vs. Marruecos en el Stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. Después, el sábado 27 también a las 15 choca con el tercero de la AFC en el Stade de Lyon y cierra el Grupo B vs. Ucrania el martes 30 a las 17 nuevamente en Lyon. Si queda primero se enfrentará en Cuartos de Final al segundo del Grupo A (Francia, Estados Unidos, ganador del repechaje de AFC y CAF y Nueva Zelanda) el 2 de agosto en el Parque de los Príncipes de París. Si queda segundo, el mismo día en Bordeaux vs. el primero del Grupo A.