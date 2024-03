La Federación Marroquí de Fútbol le ganó a la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) la inscripción de Brahim Díaz. El futbolista nacido en Málaga, que tuvo su paso por el Manchester City y AC Milan y que en la actualidad alterna con Jude Bellingham en el once del Real Madrid, cuenta con raíces del país africano, por eso, ante la indecisión de La Roja se inclinó por Los Leones.

De hecho, debutará en esta fecha FIFA de marzo frente a Angola y Mauritania, ambos encuentros a disputarse en el Estadio de Agadir. Tal elección del futbolista generó revuelo en territorio ibérico, pues sintieron que por falta de reacción del entrenador Luis De La Fuente, España se perdió la oportunidad de reforzar su combinado con uno de los jugadores que, casualmente, más se está destacando en LaLiga (es decir, lo tenían frente a sus ojos y dejaron que se escape).

La contracara, claramente, es Marruecos, que de tanta emoción por haber conseguido convencer a Brahim Díaz, ahora también quiere que ocupe una de las tres plazas que tienen a disposición para futbolista mayores en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. No obstante, no será nada fácil obtener su presencia.

¿Por qué razón? Porque la autorización debería llegar por parte del Real Madrid, que ya avisó en otros casos que pretende retener a los integrantes del plantel de Carlo Ancelotti para que sean parte de la pretemporada, la cual incluirá una gira por los Estados Unidos (más allá de las cuestiones deportivas y el riesgo de lesiones que significa tener a sus futbolistas desparramados en torneo internacionales, en el plano comercial el acuerdo es que el Merengue lleve a todas sus estrellas para exhibirlas en los amistosos con el AC Milan, Barcelona y Chelsea).

Por ejemplo, la Casa Blanca ya le hizo saber a Francia que ni piensen contar con Eduardo Camavinga y con Aurélien Tchouaméni, respuesta que, de alguna manera, anticipó cuál será su posición en cuanto firmen el contrato con Kylian Mbappé. Incluso, el propio Thierry Henry dijo que recibió el correo electrónico con la negativa por parte de la institución de Florentino Pérez.

Sin embargo, la excusa que alegó el Real Madrid fue que varios de los protagonistas que son requeridos por sus selecciones para los Juegos Olímpicos ya disputarán días antes la Euro de Alemania. Este no es el caso de Brahim Díaz, que en junio apenas tendrá dos compromisos por las Eliminatorias para la Copa del Mundo del 2026 vs. Zambia y Congo.

Marruecos quiere reforzarse tras el sorteo que realizó la FIFA del torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024

Marruecos compartirá el Grupo B que encabeza la Selección Argentina y que también integrarán Ucrania y el que se adjudique el tercer puesto de la Copa Asiática (se disputará entre el 15 de abril y el 3 de mayo). Los dos mejores avanzarán a los Cuartos de Final.

Más allá de las intenciones de sumar a Brahim Díaz, Los Leones llegan al certamen olímpico por haber sido campeones de la Copa Africana de Naciones Sub 23 al derrotar en la Final a Egipto 2 a 1. Por lo tanto, en la categoría, son el equipo más saliente de África.

Argentina también hará su intento con el Real Madrid por Nico Paz

En caso de que Real Madrid deje a Brahim Díaz participar de los Juegos Olímpicos, eso sería una buena señal para la Selección Argentina que pretende contar con Nico Paz, quien, por cierto, es uno de los convocados para los amistosos que disputará el elenco de Javier Mascherano frente a México este viernes 22 de marzo en Mazatlán y el lunes 25 en Puebla.

Con el volante hay una a favor y otra en contra. Por un lado, el panorama pareciera ser favorable dado que sigue siendo mayormente parte del Real Madrid Castilla (equipo filial), a pesar de haber dado sus primeros pasos en esta temporada con el conjunto de Carlo Ancelotti (hasta hizo un gol vs. Napoli por la Champions League). Pero la realidad es que, en la segunda parte de la campaña, no sumó minutos en la primera categoría (apenas fue suplente vs. Mallorca el 3 de enero y el 6 jugó 70 minutos vs. Arandina por la Tercera Ronda de la Copa del Rey).

Pero por el otro, el antecedente refleja que la institución española ya rechazó un pedido que hicieron desde la AFA. Fue para la Copa del Mundo Sub 20 que se desarrolló en 2023 en la Argentina.