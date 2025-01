Julián Álvarez y Simeone buscan estirar un récord histórico ante el equipo del empresario Christian Bragarnik

El Atlético de Madrid quiere mantener el buen clima que le ha generado la racha de los 14 triunfos consecutivos entre todas las competiciones. Es que de esa manera se mantiene firme en todos los frentes. Es el líder de la tabla de posiciones de LaLiga, está al acecho de uno de los cupos directos para los Octavos de Final de la UEFA Champions League e integra la llave de los Octavos de la Copa del Rey.

Justamente, por este último certamen, el Atleti de Diego Simeone, que tiene como principal figura a Julián Álvarez, se mide este miércoles 15 de enero (desde las 21:30 horas CET, 17:30 de Argentina) al Elche del empresario argentino Christian Bragarnik en el Estadio Manuel Martínez Valero.

El equipo de la provincia de Alicante, dirigido por Eder Sarabia, llega al choque con el Colchonero tras vencer 1 a 0 a Real Zaragoza y se mantiene en la zona alta de la clasificación de la Liga 2 (con 39 unidades comparte el segundo puesto con Racing de Santander, ambos a tres del líder Almería).

Tal cruce es una nueva oportunidad para el Atlético de Madrid en función de aumentar cada vez más la mayor seguidilla de victorias, la cual, ahora, tiene como objetivo alcanzar o superar la marca europea que registró el Bayern Munich en 2020 con 23 encuentros ganados uno tras otro.

El Atlético de Madrid tiene a la Copa del Rey como uno de sus objetivos

Si el Atlético de Madrid de Diego Simeone derrota al Elche clasificará a los Cuartos de Final de la Copa del Rey 2024/2025, instancia para la cual se enterará su rival ya este viernes 17 de enero, mediante el sorteo que realizará la Real Federación Española de Fútbol en su sede central ubicada en Las Rozas, Madrid.

El contrincante saldrá de Valencia (que venció al Ourense 2 a 0) y de los ganadores de los siguientes cruces: Almería vs. Leganés, Pontevedra vs. Getafe, FC Barcelona vs. Real Betis, Elche vs. Atlético de Madrid, Athletic Club vs. Osasuna y Real Sociedad vs. Rayo Vallecano.

El próximo mes, Atlético de Madrid saldrá solo una vez de la capital

El único viaje que tendrá el Atlético de Madrid en el próximo mes a su vuelta de Alicante para el juego con el Elche será a Salzburgo para el partido del 29 de enero por la octava jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El resto serán todos en la capital española: Leganés el 18 de enero (en el Estadio Municipal de Butarque), Bayer Leverkusen el 21, Villarreal el 25, Mallorca el primero de febrero, Real Madrid el 9 (en el Santiago Bernabéu) y Real Celta de Vigo el 16.

