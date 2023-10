El buen presente de Julián Álvarez despertó elogios alrededor del mundo y Mario Alberto Kempes no se quiso quedar afuera. La gloria de la Selección Argentina habló maravillas del futbolista del Manchester City, tanto por su presente en el club como en el combinado nacional.

En diálogo con D Sports, el cordobés analizó: “Normalmente, cuando te viene un jugador tan joven, normalmente lo cedés a otro equipo para que vaya agarrando un poquito de ritmo a nivel de Inglaterra. Ha sido tal el impacto que ha tenido este chico, que realmente le ha tapado la boca a muchos“.

“Decían ‘llega el River, goleador, muy buen goleador, pero en Inglaterra es totalmente diferente’; pero llegó a Inglaterra, triunfó y le tapó la boca a muchos aquellos que no creían en él”, sentenció Marito.

Después, se refirió a su irrupción en Qatar 2022: “Lautaro es un gran jugador, pero no acertaba en el arco. Y un goleador sin acertar, no deja de ser un jugador importante, pero no a la hora de la verdad. Entró Julián, le rindió a Scaloni y empezó a hacer goles”.

Y cerró: “Es un jugador muy inquieto, que te tapa toda la salida del contrario. Se lleva a la perfección con Messi… Entró en un momento dulce para él y se ganó el puesto”.

Kempes y la comparativa de Julián y Lautaro

“Yo no digo cuál es mejor. El Inter se enfrenta a cualquier equipo de Italia y le puede hacer 5, como hizo el otro día, hizo 4 goles. Pero es que este pibe, Julián, entra y funciona de la mejor manera. Entra de suplente y te hace goles, entra de titular y es el mejor jugador de la cancha”, expresó Kempes, completamente maravillado por el surgido en River.

Para concluir el asunto, soltó: “Son totalmente diferentes por la motivación de cada uno, que debe ser la misma, pero a la hora de acertar, Julián hoy está sacando esta pequeña ventaja”.

Los números de Mario Alberto Kempes en la Selección Argentina

En una época donde se jugaban muchos menos partidos al año a nivel selecciones, Kempes llegó a disputar un total de 41 en la Argentina. En ese lapso, convirtió 18 goles y dio 4 asistencias. Además, fue campeón del Mundial 1978, siendo el máximo artillero del certamen.

Los números de Julián Álvarez en la Selección Argentina

La Araña tiene apenas 23 encuentros disputados con la Selección Argentina. Hasta el momento, lleva 7 goles (4 de ellos en el Mundial) y 1 asistencia. Además de la conquista en Qatar, se alzó con la Copa América y la Finalissima.

La probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Paraguay

Ante la ausencia de Lionel Messi (irá al banco de suplentes), Julián y Lautaro tendrán la inmejorable oportunidad de jugar juntos por primera vez en Eliminatorias. Hasta el momento, solo lo habían hecho en encuentros amistosos.

El equipo que probó Lionel Scaloni fue con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El capitán, por su parte, ingresaría para disputar el segundo tiempo. El cuerpo técnico lo está cuidando por su última lesión en el isquiotibial de la pierna derecha.