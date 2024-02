Esta semana, Sergio Kun Agüero fue el invitado estelar de Clank!, podcast de Juan Pablo Varsky y en una larga charla se abrió para contar detalles nunca revelados sobre su carrera. El ex futbolista, que vio obligado a detener su carrera por un episodio cardiaco en 2021, recordó los pormenores de aquel momento, su breve paso por Barcelona, su exitosa estancia en Manchester City y su relación con Lionel Messi.

Su retiro anticipado

Antes de sufrir el problema cardiaco, el Kun se imaginaba jugando varios años más en Europa, para luego regresar a la Argentina: “A los 29, 30 años, me imaginaba que por ahí terminaba en el Manchester City a los 32 o 33 años y ahí la idea era seguir en Europa por el Mundial 2022. Después, iba a terminar esa temporada en junio en Europa y ver si seguía un año más, dependiendo físicamente de como esté. En ese momento solamente tenía un problema en la rodilla, y después la idea era ver si volvía a la Argentina, claramente a Independiente. No lo quería decir en ese momento por ahí para no ilusionar a la gente“.

En este sentido, fue sincero: “La idea era venir por lo menos seis meses o un año. La gente de Independiente no iba a pretender que me gambetee a cuatro, pero la idea era venir acá y jugar los últimos partidos hasta tirar los botines”.

La cuenta pendiente de jugar con Messi en Barcelona

En junio de 2021, Agüero se marchó de Manchester City, luego de haber logrado ser el máximo goleador de la historia del club, y aceptó la oferta del Barcelona, que por entonces tenía entre sus filas a Lionel Messi: “Surgió una llamada, mi representante me dijo que el Barcelona preguntó por mi, pero económicamente no podía pagarme lo que me pagaba el City, pero a mi me daba igual. El contrato que yo tenia en el City no me lo iba apagar ningún equipo grande por la edad y le dije a mi representante que pongan el número que quieran“.

“Cuando le dije a Leo, él estaba contento, pero después pasó todo lo que pasó. Pero qué voy a hacer, me ilusioné en jugar con él pero el fútbol es así y pasan cosas que hay que aceptar”, comentó sobre su cuenta pendiente de jugar con su amigo en el club catalán.

Es que la llegada de Agüero se dio en medio de la salida forzada de Messi de Barcelona, cuando la dirigencia de Joan Laporta optó por no renovar su contrato pese a la intención de La Pulga de firmar un nuevo vínculo. Fue en medio de ese caos que el Kun fue presentado como flamante refuerzo.

Después de una semana de constantes diálogos con Leo, en donde ambos creían que el conflicto se iba a solucionar y que pronto el diez se sumaría a las prácticas, todo estalló: “Fue tipo 6 o 7 de la tarde, yo estaba con Ibai enseñándole a tomar mate, y nos enteramos ahí los dos”. Y recordó: “Yo no le creí a Ibai y él me decía, ‘Creo que es fake’, pero hasta que le pregunté a Leo, ‘Es verdad?’, y me dijo, ‘Sí’, y no le contesté mas nada porque no sabía qué decirle. Al otro día le escribí, el sábado nos vimos, él estaba bastante mal por la situación, pero traté de hacerle bromas o sacarle otra cosa, otro tema, porque se ponía mal. Intentaba distraerlo por ese lado”.

Finalmente, Messi se marchó rumbo al PSG, pese a los intereses de clubes como Manchester City y Juventus y de inmediato la dirigencia le ofreció al Kun la dorsal más deseada: “El Barcelona me ofreció la 10, pero yo les dije que no. No porque no quería usar la 10, la había usado en el City y en el Atlético de Madrid, pero yo creía que el iba a volver y dije que la use otro“. Finalmente, el elegido fue el juvenil Ansu Fati.

El episodio de la arritmia y su retiro

El 30 de octubre de 2021, en un partido disputado en el Camp Nou ante el Alavés por La Liga, el Kun sufrió un episodio que asustó a todos y derivó en su retiro meses después.

“Yo sentí como una sensación de ahogo, no dolor, sino mucha presión en la cabeza, entonces pensaba que era porque recién volvía a jugar, era mi tercer partido después de la lesión. Entonces me imaginé que era porque estaba mal físicamente, sentía que no podía mas, me faltaba el aire, recuperaba, pero volvía a hacer un pique y volvía a ahogarme y a sentir presión en la cabeza. Ya llegando al final, sentía una molestia en el aductor, pero pensaba más en la presión en la cabeza. En una jugada que salto a cabecear es cuando yo empiezo a mirar para el arco de mi equipo y empiezo a marearme y ahí si siento que me iba a desmayar. Yo pensé que debía bajar el ritmo, me quise tranquilizar y ahí fue que quería decir algo y no me salían las palabras. Justo estaba el defensor del Alavés, creo que era el capitán y le agarro la mano como diciéndole ‘pará el partido’ y él empezó a gritar porque la jugada seguía hasta que el árbitro se ve“.

Sobre ese momento, relató: “Hasta ahí, solo me estaba mareando y cuando me tiro al piso de repente me baja esa presión, me tranquilizo, y me empieza a latir mas rápido el corazón y me agarra la arritmia. El médico viene, me toca y me dice ‘tranquilo que se va a parar’. Yo ya había tenido algún episodio así de chico, y una semana antes me haya pasado en el entrenamiento, pero fueron 20 segundos, y yo le decía que no paraba, pero el médico me decía que me tranquilice. No sé si fue 1 minuto o 2, pero parecían como 20 minutos“.

Después de eso, Agüero pasó cuatro días internado y tras varios estudios le detectaron que podría tratarse de una arritmia “bastante peligrosa”. Fue entonces cuando le implantaron un chip y casi dos meses después un doctor le contó la gravedad de su cuadro: “El médico me dijo bien: ‘Yo si fueras mi hijo te diría que no juegues mas, pero si vos querés seguir, es tu responsabilidad, pero esto te puede volver a pasar’. Ahí dije ‘Ya está’. Ya tenía 33, por ahí si era mas chico hacía otro tratamiento, pero dije listo, ya está. Tardé 10 días en pensarlo hasta que toda mi familia y mi hijo me insistieron en dejar, nadie quería que siga”.

El quiebre de su relación con Guardiola

La sociedad entre Pep Guardiola y Agüero fue fructífera en el campo de juego, pero fuera de los límites del terreno siempre hubo una tensión entre ambos que el propio Kun reconoció.

“Empezamos a tener charlas por el tema de la presión y a mí me volvía loco con eso, había momentos que me sacaba, empezamos ahí a tener tensión entre los dos. Hubo un partido, con Stoke City, que yo hice dos goles y él en conferencia tiró algo como que necesitaba que trabajara más para el equipo. Ahí empezó un poco la tensión. Le pregunté al otro día por qué había dicho eso, él me dijo que no se había dado cuenta, pidió disculpas, pero ahí empezó todo”.

Guardiola intentó convencer al delantero argentino que colaborara en la presión, pero esto significaba un gran desgaste para el goleador que muchas veces desobedecía las órdenes. Todo esto, desembocó en la llegada de Gabriel Jesus: “Ahí en mi cabeza dije, tengo que rajar de acá, no voy a jugar mas. Después Gabriel Jesus se lesiona y ahí entro yo y a él le dan como 3 meses y yo ahí dije, soy el único delantero, tengo que jugar. Terminé esa temporada con 30 y pico de goles. Para ese momento teníamos charlas normales con Pep. Pero me fue acomodando y fue entendiéndome”.

Pese a todo, el Kun lo eligió como el mejor técnico que tuvo en su carrera, aunque no el de mayor afinidad.

La muerte de Maradona

El Kun tuvo un vínculo especial con Diego, no sólo porque fue el entrenador que lo llevó a su primer Mundial, Sudáfrica 2010, sino que además fue su suegro y abuelo de su hijo, Benjamin.

“Me llevaba muy bien con él, no se metía para nada en la relación mía con Gianinna. Fumaba habano en mi casa y me tiraba todas las cenizas en el piso, era un cago de risa, estaba todo el día bromeado. No lo veía mucho, las pocas veces fue cuando venía para Argentina porque él iba muy poco a Europa, y si iba se quedaba mucho en el hotel”.

La noticia de su muerte lo tomó por sorpresa, justo en la previa de un partido de Champions League de Manchester City ante Shakhtar en Ucrania: “Me enteré por las redes y lo primero que hice fue preguntarle a la mamá de Benja, me dijo ‘sí’ y lo primero que hice fue escribirle a Benja. Yo no sabía si él sabía”.

Su mirada política

En su nuevo rol como streamer, el Kun se ha soltado al hablar de varios temas más allá del fútbol y uno ha sido la política, sobre todo cuando se refiere a la carga impositiva y a la redistribución de ingresos.

“No me interesa la política, lo que me molesta son cosas que no me cuadran. Por ejemplo, siempre lo remarco, el impuesto al patrimonio, no solo en Argentina, en muchos países. Pueden decir que es para ayudar, pero en los países que cobran eso no se está como se debe estar. Me molesta que uno ya pagó impuestos por lo que ganó, entonces ¿por qué te tienen que seguir sacando, incluso si no tenés laburo?. Eso está en muchos países y esta mal. Estados Unidos no lo tiene. Cobrá mas impuesto a las ganancias“.

En este sentido, continuó: “Si vos me decís que te sacan algo para ayudar, te la compro, pero veo que la cosa no es así. Te da bronca por muchas cosas. Yo opino por lo que yo gané y ¿me lo quieren sacar porque gané un montón de guita afuera y si vengo toda esta guita te la tengo que dar porque se te antoja? Para eso voy yo a los barrios y voy ayudando, he ayudado a un montón de fundaciones y no me hace falta ni decirlo porque lo hago porque me gusta. Pero tampoco que me tomen de boludo“.

La entrevista completa al Kun Agüero en Clank!

