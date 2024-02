El Kun Agüero habló de todo en su paso por Clank!, el podcast de Juan Pablo Varsky, y uno de los temas sobre los que más se explayó fue sobre el caos que vivió la Selección Argentina en la previa y durante el Mundial de Rusia 2018 que terminó con la eyección de Jorge Sampaoli y el arribo de Lionel Scaloni.

Los problemas en el Mundial de Rusia

“Fue un quilombo, ya todos saben lo que pasó. Es difícil porque uno quiere en Argentina ganar, pero la realidad que estaba muy complicado todo en Rusia. Fue todo un quilombo en todo sentido, a pesar de que hice el gol (contra Islandia) y estoy muy feliz, fue todo un buen quilombito”, recordó el Kun sobre aquel Mundial.

https://twitter.com/clank_media/status/1754981785631428661

Con respecto a cuándo inició el problema entre el plantel y Jorge Sampaoli, comentó: “Por lo que yo recuerdo, el lío fue antes, una semana y media antes de viajar, porque ya todo venía con un problema, ya se veía venir. Me acuerdo que salió una semana antes una mujer que trabajaba en la AFA haciéndole un problema a Sampaoli, ya empezamos ahí con un quilombo. Yo después no jugué, jugué, salí y volví a entrar y ya saben lo que pienso del entrenador. No hablé con él después. En el Mundial sí, pero no tengo nada más para decirle“.

Agüero explicó que una vez que se produjo el quiebre, no hubo vuelta atrás y el equipo salía a la cancha a jugar sin un plan concreto: “Era esperar que de la alineación y jugar a lo que uno sabe sin comunicación, ideas ni nada. Ordenándonos adentro de cancha”.

Incluso, sostuvo que no había forma de que ese equipo, que fue eliminado en octavos ante Francia, llegara demasiado lejos: “Era un milagro si llegábamos a la semifinal o a la final, ¿qué querés? ¿que sea careta u honesto?, hay que decir la verdad. Estábamos para el culo”.

La llegada de Scaloni y la renovación

Aquel escándalo provocó una renovación en la Selección Argentina. Es que no sólo se cambió al cuerpo técnico, y Lionel Scaloni llegó de manera interina, sino que además varios referentes como Gonzalo Higuaín, Lucas Biglia, Javier Mascherano y Éver Banega, entre otros, dieron un paso al costado.

En ese contexto, Agüero reveló que los referentes de ese nuevo equipo le dieron libertad absoluta para que pare los equipos y realice las convocatorias: “Le dijimos ‘Hacé lo que vos sientas’. Y él fue de a poco construyendo, trayendo jugadores. Siempre nos decía a mí y a los más grandes, ‘Vayan con los pibes’. Él quería que armemos un grupo sólido fuera de la cancha y yo en eso soy experto”.

Fue así que aparecieron nombres nuevos en la Selección Argentina y empezó a formarse la Scaloneta: “Las primeras veces que llegaron De Paul, Lautaro, Paredes, eran más tímidos. Pero Paredes me dio una patada en el primer entrenamiento y dije ‘Ah mirá, picante’. Segunda o tercera vez, patada otra vez, y le dije ‘Aguantátela la próxima’. Y así fuimos agarrando confianza. ¿Si se la devolví? No me acuerdo, pero creo que sí, le pegué. Ellos venían también con la ilusión de jugar y nos sorprendía que la camada esta venía con todo”.

Incluso, aquel carácter demostrado por esta nueva camada en esas prácticas entusiasmo a Messi: “Leo me dijo ‘Es bueno que vengan así'”.

Según Agüero, una medida clave que tomó Scaloni fue en las comidas: “Antes, nos sentábamos en mesas separadas, de a cinco o seis, y Scaloni hizo todo una mesa junta. Era una mesa larga, pero Lautaro estaba en frente de nosotros y podías charlar. Antes al ser de 5 o 6 charlábamos entre nosotros y los otros por su lado. Eso Scaloni lo tenía muy presente por su experiencia y que quizás eso no sumaba”.

Fue así que los referentes entablaron una relación de amistad con chicos nuevos como Dibu Martínez, Germán Pezzella, Ángel Correa, Exequiel Palacios o Rodrigo De Paul, entre otros mencionados por el Kun.

