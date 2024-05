El volante de la Selección Argentina no se mostró afectado por la salida del entrenador.

Durante la jornada del martes 21 de mayo trascendió que Mauricio Pochettino, en común acuerdo con la directiva, dejó de ser el entrenador del Chelsea. El santafecino asumió en julio del 2023 con el principal objetivo de mejorar lo realizado por su antecesor Graham Potter y recuperar el protagonismo del equipo de Stamford Bridge en el plano internacional.

Y si bien lo consiguió porque se adjudicó el sexto puesto en la tabla de posiciones de la Premier League lo que le otorgó su plaza confirmada para la Conference League, la meta era volver a la UEFA Champions League (la cual, encima, para su edición de la campaña 2024/2025 amplió la cantidad de participantes en su primera instancia de 32 a 36).

En definitiva, Mauricio Pochettino dejó el puesto vacante (en el Reino Unido ya suenan ocho candidatos). Brindó su última conferencia y se despidió de la prensa, empleados, directivos y jugadores. De hecho, muchos de sus ahora ex dirigidos le agradecieron mediante sus cuentas de redes sociales los meses compartidos en el Chelsea.

En este aspecto, el que brilló por su ausencia fue Enzo Fernández, quien no reaccionó, por lo menos públicamente, a la salida de Mauricio Pochettino. Su actitud no pasó desapercibida, dado que en la misma jornada sí dedicó una publicación a un asunto que le resulta totalmente ajeno como el anuncio del retiro de Toni Kroos.

Mauricio Pochettino y Enzo Fernández en la etapa que compartieron en el Chelsea.

Mauricio Pochettino siempre defendió de las críticas a Enzo Fernández

El andar irregular del Chelsea, para la prensa inglesa, expuso a Enzo Fernández, de quien esperaban que sea el salvador en una temporada en la que apenas consiguieron jugar la Final de la EFL Cup y clasificar a la UEFA Conference League 2024/2025.

Al respecto, Mauricio Pochettino, en una conferencia de prensa en febrero, comentó: “Cuando llegó a un club que no tiene una consistencia en el juego, eso imposibilitó su adaptación, viniendo de estar unos meses en el Benfica, yendo al Mundial y a la Premier League. Llegó a un equipo que no funcionaba y él tenía que ser la solución, y no es sencillo”.

De la misma manera, Poche resaltó las virtudes del centrocampista de la Selección Argentina: “Tiene la capacidad para organizar y por su capacidad física puede llegar de segunda línea y manejar los espacios entre líneas. Puede construir y ayudar a la línea defensiva y ganar metros y llegar al área contraria”.

Los candidatos de la prensa inglesa para reemplazar a Mauricio Pochettino

En las primeras horas tras conocerse la salida de Mauricio Pochettino, la prensa inglesa ya empezó a reportar los presuntos candidatos para asumir como entrenador del Chelsea. The Telegraph apunta al técnico del Stuttgart, Sebastian Hoeness, a Michel del Girona, a Kieran McKenna del Ipswich y a Enzo Maresca del Leicester.

Por otra parte, The Guardian señala a Thomas Frank del Brentford y a Vincent Kompany del Burnley. Sky Alemania posiciona a Thomas Tuchel, mientras que Mirror notifica que Roberto De Zerbi es el favorito.