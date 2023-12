Este sábado, finalizada la final que coronó a Alemania como campeona luego de vencer a Francia en los penales, Agustín Ruberto fue condecorado por el mismísimo presidente de FIFA Gianni Infantino con la Bota de Oro del Mundial Sub 17 de Indonesia, certamen que lo tuvo como único goleador con 8 tantos.

El delantero de River marcó en todos los partidos de la fase de grupos, ante Senegal, Japón y Polonia; se anotó un doblete en la goleada 5-0 sobre Venezuela por los octavos de final y un hattrick en las semifinales ante Alemania, seleccionado que se coronó campeón y ante el que Argentina hizo sobrados méritos para ganar pero terminó cayendo en los penales.

Habiéndose convertido en el primer futbolista argentino en conseguir la Bota de Oro en toda la historia de los Mundiales de la categoría Sub-17, la distinción que se atribuyó Ruberto no tardó en generar las reacciones entre los hinchas de River, especialmente para remarcar que al delantero le tocó en reiteradas ocasiones ser suplente en el equipo de Reserva.

“Ruberto salió goleador del mundial SUB 17, es decir ganó la Bota de Oro. Ruberto, ese al que pusieron de suplente en la reserva durante todo el año. Si, ese. El 2024 debe ser con los Echeverri y Ruberto en primera. El 2024 debe ser con los pibes de River. Sin excusas”, se reclamó en Twitter desde la cuenta SpiderCarp.

Pero también hubo quienes aprovecharon a resaltar el logró de Ruberto para realzar el histórico trabajo del Millonario en divisiones inferiores, como fue el caso del periodista Guido Glait. “Ruberto, de River, goleador del Mundial. Echeverri, de River, segundo goleador del Mundial. Se hace indiscutible, la mejor escuela de fútbol del mundo”, tuiteó. Y recordando también a Javier Saviola y Ramón Díaz, agregó: “Cinco argentinos en la historia fueron goleadores de Mundiales juveniles. Tres son de la misma escuela, la mejor escuela de fútbol del mundo”.

Los futbolistas argentinos que fueron goleadores en Mundiales juveniles

El primer jugador de Argentina en ser goleador de un Mundial en categorías juveniles fue Ramón Díaz, quedándose con la Bota de Oro en el Sub-20 de Japón en 1979 en el que además se coronó campeón siendo junto a Diego Maradona una de las grandes figuras del equipo. En el Sub 20 de 2001, disputado en el país, Javier Saviola fue el goleador de un seleccionado que también se quedó con el título. Lionel Messi fue goleador y campeón en el Sub-20 que se disputó en Países Bajos en 2005 y Sergio Agüero en el Sub 20 de Canadá en 2007, que también tuvo a la Selección Argentina como campeona. Agustín Ruberto es no solo el primer goleador argentino en un Mundial Sub-17, sino además el primero que lo consigue sin ser campeón.

¿Cómo terminó Argentina en el Mundial de Indonesia?

La Selección Argentina terminó el Mundial Sub-17 de Indonesia en la cuarta posición, luego de caer este viernes 3-0 ante Mali en el partido por el tercer puesto. Si quedó la sensación que los dirigidos por Diego Placente obtuvieron en la Copa del Mundo menos de lo que merecieron fue porque estuvieron muy cerca de eliminar en semifinales a Alemania, seleccionado que se coronó campeón y ante el que cayeron por penales, tras igualar 3-3 durante los 90 minutos de juego reglamentarios.

Ruberto hará pretemporada con River

En pleno desarrollo del Mundial de Indonesia, trascendió que Martín Demichelis llevará a Agustín Ruberto a la pretemporada del plantel profesional de River, por lo que se espera que 2024 sea el año de su debut en Primera División y por qué no que se convierta en una alternativa de ataque importante para el Millonario.