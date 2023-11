Lionel Scaloni habló en la previa del partido más importante que disputará tras haber sido campeón del mundo. La Selección Argentina no solo enfrentará a un rival durísimo como Brasil, sino que lo hará tras de haber caído luego de varios meses. En la conferencia de prensa, el entrenador tocó varios temas.

Sobre el equipo, el director técnico confirmó que habrá variantes: “El equipo lo tengo definido pero aún no se lo he dicho a los jugadores. Los cambios no serán por rendimiento, lo haremos para intentar hacerle daño al rival y que el rival no nos lastime a nosotros”.

Sobre la chance de que juegue Di María, expresó: “Tiene la posibilidad como el resto de sus compañeros. La idea es tocar el equipo pero no mucho”.

“Tenemos la suerte de que se juegan dos partidos enseguida. Eso es lo mejor. Lo duro sería que nos viéramos dentro de un tiempo y eso costaría mucho más. Tenemos revancha cerca”, analizó el campeón del mundo tras haber sido consultado por la reciente derrota con Uruguay.

Scaloni y el respeto para Brasil

“Neymar y Vinicius son dos fenómenos pero estas grandes selecciones tienen buenos reemplazos. Es Brasil y sabemos todo lo que significa”, soltó el entrenador sobre las importantes ausencias que tendrá el equipo de Diniz este martes.

Además, sobre los recientes resultados, aseguró que “es relativo decir que viene golpeado. Con Colombia hizo un muy buen partido hasta el minuto 75. Son selecciones grandes que, vengan como vengan, tienen que salir a ganar”.

Después de que un periodista le planteara la posibilidad de dejar a la Verdeamarela en el repechaje ante una victoria, Scaloni fue claro: “Nosotros jugamos por nosotros. No pensamos qué pasaría con el rival. Ése no es un buen pensamiento”.

La derrota con Uruguay

Luego de varios días de análisis, el entrenador sacó a la luz sus conclusiones post caída ante la Celeste: “Siempre dijimos que no éramos imbatibles. Debemos recuperarnos rápidamente. Más allá de perder y de no hacer un buen partido, el equipo compitió y eso me deja tranquilo”.

“Uruguay fue un rival muy particular pero es muy difícil que alguien nos juegue de esa misma manera”, aseguró.

El recuerdo de Qatar 2022

A un año del inicio de la Copa del Mundo, el entrenador contó cómo vivieron los días previos al inolvidable debut contra Arabia Saudita: “Siempre el arranque de un Mundial es el más difícil. A medida que transcurre la competición te vas relajando, pero el arranque es expectativa, dudas, un montón de condimentos. Recuerdo eso. Sabíamos el rival que teníamos, luego se dio lo que se dio”.