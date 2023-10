Hace nueve meses y medio, la Selección Argentina tocó el cielo con las manos al quedarse con el título en el marco de la Copa del Mundo de Qatar 2022, además poniéndole punto final a una sequía de nada más ni nada menos que 36 años en dicho certamen.

Con Lionel Messi a la cabeza y las figuras estelares de Ángel Di María, Emiliano Martínez y compañía, el equipo comandado estratégicamente por Lionel Scaloni superó por penales a Francia en la gran final luego de haber sido muy superior pero tras haber igualado 3-3 al cabo del tiempo suplementario.

En ese contexto, “Dibu” Martínez fue completamente determinante para alcanzar dicho objetivo, no solamente por lo hecho en la definición desde los doce pasos sino también por la actuación durante el partido, tapándole un mano a mano brutal a Kolo Muani.

Así las cosas, el nacido en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, llevó a cabo una cruda revelación sobre cuál habría sido el escenario si Argentina perdía ese juego decisivo contra Francia. Y se despacho con una frase realmente clara y contundente.

“En mi cabeza no hubiera aceptado jugar al fútbol si hubiera perdido. Yo no pensaba volver triste, no tenía otro fin. Muchos jugadores han jugado apenas terminó el Mundial y yo no hubiera sido capaz por el dolor que hubiera sentido”, comenzó señalando.

“A la hora de ganar, podría haber ido a jugar al otro día, pero obviamente había que celebrar con la gente, era lo más lindo. Si hubiera perdido, no hubiera sido capaz de volver por dos o tres meses. Era un dueño, era como perder a alguien”, añadió en diálogo con ‘Llave a la Eternidad’.

“La noche anterior pude dormir bien, duermo bárbaro antes de los partidos. Y dormí tres horas de siesta el día de la final. Me comí un sandwichito de jamón y queso con mate. Esa fue mi merienda antes de una final”, completó el arquero de Aston Villa.

+ ¿Cuántos partidos lleva Dibu Martínez en la Selección Argentina?

Emiliano Martínez acumula 32 presentaciones de carácter oficial con la Selección Argentina.

+ Los títulos de Dibu Martínez con la Albiceleste

Emiliano Martínez ya ganó la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo con la Selección Argentina.