Este jueves, bajo la órbita de la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo que se llevará a cabo en el año 2026 en suelo norteamericano, la Selección Argentina se encontró frente a frente con Chile con la misión de seguir por el camino de la victoria.

En el Estadio Monumental de River Plate, la Albiceleste, campeona defensora del Mundial, de la Copa América y de la Finalissima, salió al campo de juego con el objetivo de consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones ante un combinado que naufraga en el fondo de la misma.

Y, luego de un primer tiempo que fue de mayor a menor, Argentina fue una tromba en la etapa complementaria y se quedó con una aplastante victoria por 3-0 sobre Chile gracias a las anotaciones conseguidas por Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala.

Así las cosas, tal como se esperaba, un rato después del pitazo final y de la fiesta por la conquista de la Copa América de Estados Unidos hace casi dos meses, Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, brindó la conferencia de prensa correspondiente.

El análisis del partido

“Fue complicado. El primer tiempo, creo que hasta el minuto 30, fuimos bastante superiores a Chile. Después, el final no fue bueno porque ellos incluso tuvieron una situación de gol. Como siempre, está el entretiempo para corregir y creo que el equipo salió al segundo tiempo con un punto más de juego”, comenzó señalando.

“Creo que el triunfo es justo, ganamos bien. La noche fue muy buena como viene sucediendo últimamente. Una alegría enorme y merecida para todos, también para la gente que pudo ver a sus jugadores ya que nos hemos podido festejar con ellos. Creo que hoy era un momento bueno”, profundizó el entrenador argentino.

La despedida de Di María

“A Ángel ya le dijimos todo lo que teníamos que decirle. Tiene las puertas abiertas de la Selección mientras estemos nosotros e imagino que después también porque es una leyenda”, indicó Scaloni sobre el emotivo momento protagonizado por Fideo.

El estado de los averiados

Luego, con respecto al estado físico de Nicolás González y Alexis Mac Allister, quienes debieron abandonar el campo de juego con algunas dolencias, manifestó: “No sabemos cómo están. Ambos tenían molestias y ya veremos si podrán estar en el partido siguiente. Por ahora es apresurado”.

La alegría por Dybala y la camiseta 10

“Es un poco de todo. Es alegría y también esa sensación fea de que no haya podido estar con nosotros en la Copa América. Es lo que tiene el fútbol. Es un jugador que cuando está bien marca diferencias, que nos puede aportar mucho. Por decisiones técnicas no estábamos en condiciones de arriesgar y tomamos la decisión de que no venga pero la única manera de reponerse era haciendo lo que hizo hoy: estando a disposición, entrenando, haciendo el gol y aportando un montón de cosas”, indicó.

“No hablamos de darle la 10, decidimos dársela y no le dijimos que la iba a usar. Fue el convencimiento de sus propios compañeros para decirle que era él quien tenía que llevarla. Tomamos esa decisión y él la aceptó. Eso habla un montón porque esa camiseta la hacemos pesar cuando tendría que ser un halago llevarla. Paulo es un futbolista para llevar la 10”, profundizó.

La camiseta número 11

“Creo que se pusieron de acuerdo ellos: Di María le dijo a Lo Celso que la agarre y Gio la agarró. Es una camiseta de fútbol y por más que tenga una historia lo que tenemos que intentar es que juegue de la mejor manera. A Ángel le gustaba que la use Gio y nosotros nos enteramos después, fue un problema menos”, sentenció el estratega.

La chance de otras sedes

Por último, Scaloni se refirió a la posibilidad de que Argentina haga de local en otras provincias: “Yo no decido dónde vamos a jugar. Si tuviese que decidir jugaríamos al lado de mi casa. A mí me dicen ‘vamos a jugar en tal lado’ y me parece bárbaro siempre. Me encantaría ir a jugar al interior, si yo puedo hacer fuerza la haré pero no depende de mí”.