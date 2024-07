La explicación de Chiqui Tapia sobre el hombre que le secó la nuca en la Copa América: "No me podía ni mover"

Este miércoles en X (ex Twitter) se viralizó la imagen de Chiqui Tapia, presidente de la AFA, durante el triunfo de la Argentina 2 a 0 ante Canadá en Copa América, siendo asistido por otra persona que le secó la transpiración en pleno partido. Tras los memes y los comentarios que circularon en redes sociales, el dirigente rompió el silencio en Twitter.

“Jajaj estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha”, escribió en redes sociales Tapia.

Nakis, actual presidente de Deportivo Armenio, es uno de los hombres de confianza de Chiqui e hijo de Noray Nakis, histórico dirigente de AFA. Justamente es quien aparece en la foto que compartió Tapia este miércoles, bromeando sobre la escena que protagonizaron.

El posteo de Chiqui Tapia con Luciano Nakis

Cabe aclarar que las temperaturas en Nueva Jersey se ubican por encima de los 30°C y este tema ha sido motivo de queja de varios futbolistas. El propio Lionel Messi, una vez terminado el encuentro ante Canadá, declaró que la Copa América es un torneo muy complicado incluso por el clima. Es que han habido partidos que se han detenido para que los jugadores se refresquen, sobre todo aquellos jugados en Houston o Las Vegas, donde el termómetro llegó a rozar los 40°C en pleno juego.

El video de Tapia que se hizo viral

Las repercusiones del video

El video se viralizó en redes sociales y muchos usuarios, hasta periodistas, creyeron que Tapia tenía un asistente personal que se dedicaba exclusivamente a secarle la nuca. Sin embargo, quedó claro que esto no es así, sino que se trató del buen gesto de un dirigente.

Esta explicación no evitó una ola de bromas y risas en Twitter que desataron una catarata de memes.