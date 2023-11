La Selección Argentina se encuentra en un escenario poco habitual durante los últimos años: perdió contra Uruguay como local (por primera vez en su historia) en las Eliminatorias Sudamericanas y tiene que reponerse ni más ni menos que contra Brasil como visitante. ¿Habrá una recomposición rápida?

En un contexto algo extraño para el equipo de Lionel Scaloni, desde Bolavip intentamos predecir el futuro de la Albiceleste durante el desarrollo de la clasificatoria al Mundial de 2026 y recurrimos a la herramienta de inteligencia artificial llamada Bing Chat para que calcule distintos escenarios con la tabla de posiciones actual.

Si bien la aplicación advirtió que “es difícil predecir cómo terminará Argentina en las Eliminatorias”, debido a que el certamen es largo y los equipos pueden atravesar distintos momentos a lo largo del torneo, Bing Chat se animó a predecir con puntos exactos cómo es que terminará Argentina en las Eliminatorias.

En una búsqueda rápida por internet, el bot creado por Microsoft Edge aseguró: “Argentina tiene actualmente un 93% de chances de clasificar al Mundial 2026, un 5% de ir al repechaje y un 2% de quedar eliminada. Estas cifras son muy favorables para la Albiceleste, que solo ha faltado a un Mundial (en 1970) desde que se instauraron las Eliminatorias en 1958”. Un dato realmente contundente, basado en el presente y en el pasado del combinado nacional.

Sobre el historial y el peso histórico del seleccionado, Bing Chat agregó: “Además, Argentina tiene una ventaja histórica sobre la mayoría de sus rivales en las Eliminatorias. De los 45 partidos que ha jugado como local, ha ganado 34, empatado 9 y perdido solo 2 (ambos en esta edición, contra Brasil y Uruguay). De los 45 partidos que ha jugado como visitante, ha ganado 18, empatado 15 y perdido 12. Esto le da un total de 123 puntos sobre 270 posibles, lo que representa un 45,6% de efectividad”.

La IA predijo los puntos exactos de Argentina en las Eliminatorias

Luego de repasar los factores por los cuales Argentina estaría prácticamente clasificado al Mundial de 2026, el bot se arriesgó: “Teniendo en cuenta estos datos, y asumiendo que los resultados futuros se ajustan a la media histórica, podemos estimar que Argentina terminará las Eliminatorias con unos 29 puntos, lo que suele ser suficiente para clasificar directamente al Mundial”. Un cálculo que nos ilusiona a todos.

Aún así, la herramienta advierte que dicha proyección no tiene en cuenta factores como el nivel de juego, las lesiones, las sanciones, el estado anímico, la presión, el clima, el arbitraje, etc. Por lo tanto, hay que tomarla con cautela y no confiarse demasiado.

La conclusión final de Bing Chat

“En conclusión, Argentina tiene una alta probabilidad de clasificar al Mundial 2026, pero no puede relajarse ni subestimar a sus rivales. Todavía le quedan partidos difíciles, como visitar a Colombia, Ecuador, Chile y Paraguay, y recibir a Venezuela. Además, debe mejorar su juego y su definición”. Repasamos el texto completo:

