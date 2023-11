La Selección Argentina vivió el pasado jueves un cimbronazo en medio de su actualidad de ensueño. En un partido en el que fue absolutamente controlado, Uruguay la venció por 2 a 0 y desnudó algunas falencias que no venían sucediendo justo en la previa del duelo ante Brasil.

El buen planteo de Marcelo Bielsa y la soberbia labor de varios jugadores uruguayos lograron neutralizar casi por completo a los dirigidos por Lionel Scaloni, a los que se vio muy incómodos durante casi todo el encuentro disputado en La Bombonera.

Es por eso que, de cara al encuentro del próximo martes nada menos que ante Brasil (en un muy mal momento) en Río de Janeiro, la Selección Argentina podría plantearse una serie de modificaciones, o al menos variantes para recuperar el juego perdido.

¿Será Alexis Mac Allister el que pague su lugar para el reingreso de Leandro Paredes? ¿Nahuel Molina seguirá en el equipo? ¿De qué jugará Enzo Fernández? Solo algunas de las dudas que se piensan de cara al choque ante los de Fernando Diniz en el Maracaná.

Las dudas de Scaloni para enfrentar a Brasil:

La sequía goleadora de los delanteros de Argentina

Quizás uno de los puntos que más preocupan a Scaloni actualmente sea la falta de gol de sus principales atacantes. Sin ir más lejos, Lautaro Martínez no convierte desde antes del Mundial de Qatar (660 minutos sin gol) y Julián Álvarez no lo hace desde su tantos a Croacia en las semifinales de la Copa del Mundo (578 minutos de sequía). ¿La alternativa? Taty Castellanos, que aún no debutó en la Selección.

Cuándo juega Brasil vs. Argentina

El clásico sudamericano se llevará a cabo el próximo martes 21 de noviembre a las 21.30 (hora argentina) en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Argentina 12 5 4 0 1 7 2 +5 2 Uruguay 10 5 3 1 1 10 5 +5 3 Colombia 9 5 2 3 0 5 3 +2 4 Venezuela 8 5 2 2 1 5 2 +3 5 Brasil 7 5 2 1 2 8 6 +2 6 Ecuador* 5 5 2 2 1 4 3 +1 7 Paraguay 5 5 1 2 2 1 2 -1 8 Chile 5 5 1 2 2 3 6 -3 9 Bolivia 3 5 1 0 4 4 11 -7 10 Perú 1 5 0 1 4 0 7 -7

*A Ecuador se le descuentan 3 puntos por mala inclusión de un jugador en las Eliminatorias anteriores.