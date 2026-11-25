El volante argentino rompió el silencio en medio del crítico presente de su equipo, que viene de ser goleado por 3 a 0 ante Monza.

El presente de Franco Mastantuono en Fiorentina es completamente dispar. Por un lado, se encuentra sumando buenos minutos en su cesión desde Real Madrid, anotando 4 goles en 14 partidos en la temporada. Sin embargo, en cuanto a grupo, el conjunto violeta no hace pie y coquetea con el descenso en Italia.

De hecho, el pasado lunes perdió por 3 a 0 ante Monza por la fecha 12 de la Serie A y cayó al puesto 16 de la tabla, apenas dos puntos por encima de la zona roja, al contar con apenas 8 puntos en todo el campeonato.

Luego de esta derrota, que complicó aún más el inicio de temporada de Fiorentina, Mastantuono tomó el rol de líder en el equipo del centro del país de la bota y dejó un mensaje dedicado a los hinchas del Viola.

“Pedir disculpas a los hinchas fiorentinos, este equipo va a salir adelante, estamos todos juntos más que nunca“, expresó el joven argentino de 19 años a través de una historia de Instagram. El mensaje llega en medio de esta crisis deportiva que afronta el club y que ya se cobró a un entrenador en la temporada, con la destitución del campeón del mundo, Fabio Grosso.

El futuro de Mastantuono

No solo Fiorentina quiere que continúe en sus filas por una temporada más con su cesión desde Real Madrid, sino que su rendimiento despertó interés en otros tres clubes top de la Serie A.

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Acorde a la información brindada por el diario La Repubblica, de Italia, se conoció que la Fiore extender su préstamo hasta mediados de 2028, cuando a priori debería regresar a Real Madrid en junio del 2027. La única posibilidad para retenerlo sería si consigue clasificar a campeonatos europeos para la próxima temporada.

Además, la fuente citada señala que Milan, Napoli y Roma están detrás de su situación y podrían avanzar por su pase a modo de cesión si no prospera la extensión en Fiorentina.

En Real Madrid no hay prisa por él. Apuntan que gane experiencia, rodaje y confianza en Italia para ser tenido en cuenta cuando sea necesario en la Casa Blanca. Por lo pronto, el argentino espera sumar minutos el próximo martes con la Selección y regresar a su equipo para seguir sumando buenos rendimientos individuales.

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La tabla de la Serie A