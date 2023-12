La Selección Argentina sigue disfrutando de una de las mejores épocas de su historia, la cual va camino a cumplir los tres años. Es que todo comenzó con aquella consagración en el Estadio Maracaná del 10 de junio del 2021 con el tanto de Ángel Di María a Brasil. Ese histórico triunfo fue el motor para la adjudicación de la Copa de Campeones UEFA – Conmebol (conocida como Finalissima) y, sin dudas, principalmente, para la coronación en la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022.

Además, el elenco comandado por Lionel Scaloni se mantiene como único líder del Ranking FIFA de selecciones relegando, entre otros, al segundo y tercer puesto a importantes combinados como el francés y el inglés. Pero como si eso fuera poco, la Albiceleste en este 2023 le quitó un récord que hasta entonces ostentaba Brasil.

Resulta que la Selección Argentina, en su rol de campeón de América, Intercontinental y del mundo, logró el mejor promedio de efectividad de una equipo representativo de un país en un año calendario. En este 2023, la Albiceleste de sus 10 presentaciones ganó 9 y solo perdió en la ocasión restante. Es decir, su promedio es del 90 por ciento.

De esta forma desplazó a la Selección de Brasil que tenía, bajo las mismas condiciones, un promedio de 87,5. Fue en 1997 cuando, como campeón del mundo (Estados Unidos 1994), campeón de América (Bolivia 1997) e Intercontinental (Copa Confederaciones 1997) jugó 24 partidos, de los cuales ganó 20, empató 3 y perdió 1.

No obstante, el mejor promedio de una selección en un año lo patentó la España del 2008 con un 93,75%, al jugar 16 partidos y ganar 15 y empatar uno (que igual ganó por penales vs. Italia). Igual, lo hizo como campeón de la Europa y como líder de Ranking FIFA, pero no como campeón intercontinental ni campeón de mundo.

Los 10 partidos de la Selección Argentina en el 2023

La Selección Argentina disputó 10 partidos en 2023 entre amistosos y encuentros correspondientes a las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los triunfos, por orden cronológico, fueron: Panamá 2 a 0, Curazao 7 a 0, Australia 2 a 0, Indonesia 2 a 0, Ecuador 1 a 0, Bolivia 3 a 0, Paraguay 1 a 0, Perú 2 a 0 y Brasil 1 a 0. En tanto que la única caída fue con Uruguay 2 a 0.

¿Cuándo jugará la Selección Argentina su primer partido del 2024?

La Selección Argentina jugará su primer partido del 2024 en la fecha FIFA de marzo. Aún con rival y sede a confirmar. La idea es que sea la antesala de lo que será la presentación entre el 20 de junio y el 14 de julio en la Copa América de Estados Unidos. Por cierto, las Eliminatorias Conmebol para la Copa del Mundo del 2026 se retoman en septiembre.