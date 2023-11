Recientemente, el ‘Mundo River’ se vio completamente sacudido por fuertes versiones que indicaron que hubo cruces muy tensos y contundentes entre el cuerpo técnico liderado por Martín Demichelis y el plantel profesional. Se habrían filtrado palabras ásperas del entrenador sobre algunos nombres propios y esto desató un conflicto que puso en jaque al exdefensor de la Selección Argentina.

Sin embargo, el camino se siguió transitando y el Millonario continuó adelante son sus compromisos futbolísticos. Pero aquellos episodios parecen seguir dando vueltas en la cabeza de los protagonistas y también de los hinchas. Por ello, Enzo Francescoli, ídolo absoluto y actual manager de River Plate, fue consultado sobre este tema en diálogo con Juan Pablo Varsky en Clank!, el nuevo ciclo de entrevistas del reconocido periodista.

El uruguayo se manifestó sin pelos en la lengua sobre este acontecimiento. Y, lejos de negar o de esquivar lo sucedido, se pronunció de manera enfática, aunque indicó que él no es quien debe solucionar estas cuestiones sino que lo deben hacer los protagonistas. De esta manera, prácticamente confirmó que existieron fuertes cortocircuitos puertas adentro.

“Yo soy un director deportivo, yo si hubiera querido ser técnico hubiera sido técnico. Yo soy director deportivo y no me puedo poner a solucionar algo que debe solucionar el técnico ni puedo ponerme a solucionar algo que deben solucionar los jugadores, o los jugadores con el técnico. Yo al vestuario casi no entro, entro porque hay simpatía”, comenzó exteriorizando Francescoli sobre este hecho.

“Yo no invado porque creo que no me corresponde. Si yo hubiera querido ser técnico entonces sería técnico. Si pasa algo en el vestuario y yo me meto en el vestuario a querer arreglar algo que tiene que arreglar el técnico con sus jugadores, me parece que no estoy en el lugar que corresponde. Esta es mi manera de pensar”, profundizó el Príncipe.

“Al otro día, ¿cómo se miran la cara el técnico con sus jugadores o los jugadores con el técnico si yo me metí a solucionar algo, o Brito o el que sea? Esto es lo que creo. Nos debemos sentir orgullosos en River, que se aprendió a que cada uno ocupe su lugar. Yo soy director deportivo, no soy técnico. No tengo que arreglas las cosas que tiene el técnico”, continuó indicando Francescoli.

“En todo caso, si el técnico actúa mal, seré yo quien decida si habrá que cambiar al técnico o no. Pero yo no puedo meterme a arreglar las cosas o los problemas que puede tener el técnico con el vestuario”, completó uno de los jugadores más importantes que tuvo River a lo largo de toda su historia y uno de los ídolos más grandes de la institución del barrio porteño de Núñez.

Encuesta ¿Estás de acuerdo con Francescoli? ¿Estás de acuerdo con Francescoli? YA VOTARON 0 PERSONAS

Francescoli habló de Gallardo

Paralelamente, el mundialista con el seleccionado uruguayo en México 1986 e Italia 1990 se refirió, en la propia charla con Juan Pablo Varsky, a la estadía de Marcelo gallardo en River: “Cuando vos tomás la decisión de elegir a alguien, creés que va a funcionar. Ahora, de la manera que funcionó y con la rapidez que lo hizo, ese River fue uno de los mejores River que jugó”.

Clank!, el nuevo ciclo de entrevistas de Juan Pablo Varsky

El reconocido periodista, miembro de la familia de Playmaker y Futbol Sites, está al frente de un nuevo ciclo de entrevistas con diferentes personalidades del deporte con un estilo bien propio.

En su primera edición, Varsky estuvo mano a mano con Ariel Holan y luego fue el turno de Franco Colapinto, una de las grandes promesas del automovilismo argentino. El martes pasado, el mano a mano fue nada menos que con Miguel Ángel Russo.

La entrevista completa a Francescoli en Clank!