En la previa del encuentro contra la Selección Colombia en condición de visitante por la fecha 8 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial del 2026, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló con los medios en conferencia de prensa en el predio de AFA en Ezeiza.

Allí, además de palpitar el encuentro y referirse al estado físico de los jugadores que terminaron con molestias contra Chile, el DT argentino sorprendió al hablar sobre los referentes que tiene en su puesto, ya que eligió a un entrenador con el que nunca compartió equipo.

Es que, el elegido por Scaloni, fue Carlo Ancelotti, el entrenador italiano que actualmente dirige al Real Madrid de España. “Los tres referentes a nivel entrenador… tuve un montón, todos decimos lo mismo. Incluso aprendés del que no tuviste. Para mí hoy un referente es Ancelotti, pienso en muchas cosas igual que él y me parece un tipo que va camino a marcar la historia. Lo escucho y me siento identificado”, comentó explicando su elección.

Esta no es la primera vez que el entrenador argentino se deshace en elogios para con Ancelotti, ya que tiempo atrás, en una entrevista con el diario español Marca, habló sobre el italiano. “Hoy es la referencia de lo que quiero ser como entrenador: un tipo al que todo el mundo aprecia, muy inteligente, que no en vano ha ganado todo lo que ha ganado. Carlo es una referencia”, soltó en esa oportunidad.

Carlo Ancelotti, el referente de Scaloni como entrenador.

Cabe destacar que el DT del Real Madrid no fue el único que destacó Scaloni en esta conferencia de prensa, ya que habló y destacó a otros dos entrenadores que tuvo en su carrera como jugador: “Después, José Pekerman, el profe Córdoba cuando estaba en Estudiantes, fui rescatando cosas de todos los técnicos”, tiró.

Scaloni habló sobre la influencia de Pekerman en su carrera

Además de destacar a Ancelotti como su referente, Scaloni también le dedicó unas palabras extras a José Pekerman, hablando del último encuentro que tuvieron. “Con José Pekerman estuve hace un tiempo, cuando fue el velatorio del Flaco Menotti. Hablamos de fútbol, de lo que está pasando y cómo la está pasando él. Nos gustaría verlo en un banco de suplentes, pero no sé cuál es su idea. Todos los que pasamos por sus manos, quedamos marcados”, afirmó.