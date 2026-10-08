Lisandro Martínez mostró la emoción de Lionel Messi en el viaje previo a su despedida de la Selección Argentina

El pasado martes llegó el día que ningún hincha argentino quiso vivir. En el amistoso que terminó con victoria 3 a 0 ante la Selección de Benín en el Estadio Monumental, Lionel Messi jugó su último partido con la Selección Argentina y se despidió del público con una ovación.

Tras este partido, en sus redes sociales Lisandro Martínez, defensor de la Albiceleste, publicó un video de la intimidad del micro viajando rumbo al Monumental, y allí capturó cómo vivió Messi la salida desde el predio de la AFA de Ezeiza, en donde la gente ya se acercó a saludarlo.

Dentro de este video, en el que sonaba de fondo la canción ‘No es mi despedida’, de Gilda, se pudo ver al capitán argentino visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos, mientras miraba por la ventana para saludar a los hinchas que lo saludaban en la autopista.

El video que compartió Lisandro Martínez de Leo Messi rumbo al Monumental previo a su último partido en la Selección Argentina, mientras sonaba No es mi despedida de Gilda.https://t.co/ASi4qayayS pic.twitter.com/mbPHNUecYM — Corta (@somoscorta) October 7, 2026

El mensaje de Messi para despedirse de la Selección Argentina

Tras el partido ante Benín, en medio de los homenajes, Lionel Messi agarró el micrófono en la mitad de la cancha del Estadio Monumental y allí dejó un mensaje de agradecimiento, tanto a los hinchas argentinos como a cada uno de los compañeros con los que compartió plantel durante los últimos 21 años.

“La verdad que es difícil decir algo hoy, se me cruzan muchas emociones y muchas cosas. Obviamente que lo primero que pienso es en mi viejo. Quiero agradecer, como lo dije en la carta de despedida, fue un orgullo muy grande defender esta camiseta por más de 20 años. En las buenas y malas, en los peores momentos, nunca dejé de luchar y de querer estar acá siempre”, inició.

Publicidad

Luego, añadió: “Les juro que me gustaría venir toda la vida porque vestir la camiseta de la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar. No venir más va a ser un dolor my grande. Siento que es el momento. Estuvimos cerca de cumplir el sueño de volver a ser campeones del mundo. Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros”.

En sintonía, Leo siguió con su discurso en el campo de juego del Monumental. “Siempre dejamos todo por esta camiseta, todos mis compañeros, todos nosotros, siempre. Agradezco a mis compañeros por este tiempo que me tocó compartir con este grupo. Me hicieron cumplir mi sueño de chiquito, de ser campeón del mundo, de Copa América, de Finalísima“.

Con un tono firme, alegre, y a tono con una despedida emotiva pero sin llorar, Messi siguió: “Voy a extrañar muchísimo jugar acá, tuve la suerte de ir por todo el país y siempre es una alegría enorme. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir, siempre jugar a cancha llena, eso es hermoso. La gente haciendo un esfuerzo enorme, gracias a ustedes siempre somos locales en todos lados”.

Publicidad

Mientras sus compañeros y los hinchas largaban lágrimas, el 10 dejó una revelación que nunca había expresado relacionada a un partido en el Monumental: “El partido después del Mundial fue lo más lindo que me pasó. Hasta el día de hoy veo videos y me emociona. Fue algo espectacular, así que muchísimas gracias. Hoy les digo adiós a todos ustedes. Voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero siempre voy a estar bancando a estos chicos y todos los que vengan. Siempre unidos”.

Su mensaje final fue claro y contundente: “Para conseguir cosas importantes hay que formar grupos unidos. En los momentos duros es cuando se ven los grupos. Tuvimos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos. Soy un agradecido a Dios de ser argentino, orgulloso de ser argentino. Gracias a todos ustedes. Los quiero”.

Datos clave

Lionel Messi jugó su último partido con Argentina en la victoria 3-0 ante Benín.

jugó su último partido con Argentina en la victoria 3-0 ante Benín. Lisandro Martínez publicó un video del viaje del plantel hacia el Estadio Monumental.

publicó un video del viaje del plantel hacia el Estadio Monumental. Lionel Messi se emocionó en el micro al escuchar la canción de Gilda.