Lisandro Martínez estalló contra la dirigencia de Manchester United: “Esperamos más de la gente de arriba”

Por la segunda fecha de la Fase Liga de la Champions League, Atlético de Madrid se impuso como local por 2-0 ante Manchester United. Pablo Barrios y Ademola Lookman anotaron los tantos para el Colchonero, mientras que los Diablos Rojos finalizaron con 10 por la expulsión de Leny Yoro antes del segundo grito.
Tras el pitazo final, Lisandro Martínez habló ante el micrófono de Amazon y le lanzó un dardo a la dirigencia de Manchester United, específicamente al director de fútbol, Jason Wilcox.
“Este rendimiento fue realmente pobre. Tengo que controlarme mucho. A veces es un reflejo en el espejo de nuestro club en este momento. Hicimos una gran temporada en la última y ahora esperamos más de la gente de arriba, que traigan más jugadores para competir”, inició el defensor argentino.
Y siguió, apuntando directamente contra Wilcox: “Esperaba más inversiones en el mercado. 100%. Espero más de nuestro director de fútbol. Como jugadores tenemos que hacer más, pero es importante hacer un equipo fuerte para estar listo para este tipo de noches. Porque también esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?”.
Lisandro Martínez ante Atlético de Madrid. (Foto: Getty)
Lisandro Martínez desligó a Michael Carrick de la responsabilidad
El campeón del mundo con la Selección Argentina luego fue consultado sobre si Carrick tiene respaldo de la dirigencia y su respuesta fue contundente: “No lo creo. Hizo lo mejor que pudo. Cada temporada es distinta, no podés quedarte con lo que hiciste en la última. Los equipos saben todos los detalles y si no cambiás la siguiente temporada es un gran problema”.
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Lo cierto es que Manchester United está haciendo agua en la Premier League. En las primeras 6 fechas, solamente rescató 6 unidades, producto de 1 victoria, 3 igualdades y 2 derrotas. Se encuentra en la 13° posición, más cerca de la zona roja que de las copas.
Así está la tabla de la Champions League 2026-27
Datos clave
- Lisandro Martínez criticó a la dirigencia de Manchester United tras la derrota 2-0 ante Atlético Madrid.
- El defensor argentino exigió fichajes para competir y apuntó directo al director deportivo Jason Wilcox.
- Martínez respaldó al DT Michael Carrick afirmando que “hizo lo mejor que pudo” en el cargo.