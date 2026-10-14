Manchester United pone en duda el futuro de Lisandro Martínez y no descarta sanciones por sus dichos contra la directiva

El 2 a 0 en contra ante Atlético de Madrid por Champions League parece haber colmado la paciencia de Lisandro Martínez con el Manchester United. Luego de aquella derrota en el Metropolitano, el defensor argentino estalló contra la directiva de los Red Devils, alegando que no hicieron el esfuerzo suficiente para mejorar el equipo para esta temporada.

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Sin filtro alguno, el entrerriano criticó a Jason Wilcox, el director deportivo del United que asumió en el rol el año pasado. “Este rendimiento fue realmente pobre. Tengo que controlarme mucho. A veces es un reflejo en el espejo de nuestro club en este momento. Hicimos una gran temporada en la última y ahora esperamos más de la gente de arriba, que traigan más jugadores para competir”, inició Licha.

Y siguió, apuntando hacia Wilcox: “Esperaba más inversiones en el mercado. 100%. Espero más de nuestro director de fútbol. Como jugadores tenemos que hacer más, pero es importante hacer un equipo fuerte para estar listo para este tipo de noches. Porque también esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?”.

En el día posterior a sus incendiarias declaraciones, llegaron las posibles consecuencias para el campeón del mundo. Según reveló el New York Times, los antecedentes recientes no acompañan, ya que, por ejemplo Rubén Amorim perdió su puesto como DT al día siguiente de expresar su descontento con Wilcox tras un partido ante Leeds United. Por ende, se estima que, de mínima, Martínez podría perder la titularidad este fin de semana por decisión del director deportivo.

“Fuentes del club, que hablaron bajo condición de anonimato para proteger su posición, afirman que es inevitable que Martínez sea multado por su comportamiento“, añade el medio The Athletic. Incluso, la fuente citada fue más allá y reveló que, pese al apoyo que recibe de Michael Carrick, su entrenador, estas declaraciones recientes serían el principio del fin del periplo de Lisandro Martínez en Manchester United.

Lisandro Martínez, defensor de Manchester United.

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Un malestar que viene de larga data

Si bien las declaraciones de Lisandro llegaron luego de una dura derrota por Champions League, la realidad es que el malestar del argentino con la dirigencia no es una historia nueva.

Resulta que Martínez es uno de los líderes del equipo, además de uno de los futbolistas que más tiempo lleva en este Manchester United, pero su salario está lejos de ser de los mejores pagos del plantel. El deseo de un mejor contrato existe desde que ganó la Copa del Mundo con Argentina, en diciembre de 2022, pero nunca se logró llegar a un acuerdo porque el club utilizaba sus lesiones como un impedimento.

Hoy, su contrato expira en ocho meses y no hay indicios de una renovación, mucho menos en medio de este contexto. Poco a poco, empieza a crecer la posibilidad de que Lisandro Martínez abandone Manchester United en enero de 2027 mediante un traspaso, o incluso como agente libre cuando finalice esta temporada.

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Lisandro Martínez desligó a Michael Carrick de la responsabilidad

El campeón del mundo con la Selección Argentina luego fue consultado sobre si Carrick tiene respaldo de la dirigencia y su respuesta fue contundente: “No lo creo. Hizo lo mejor que pudo. Cada temporada es distinta, no podés quedarte con lo que hiciste en la última. Los equipos saben todos los detalles y si no cambiás la siguiente temporada es un gran problema”.

Lo cierto es que Manchester United está haciendo agua en la Premier League. En las primeras 6 fechas, solamente rescató 6 unidades, producto de 1 victoria, 3 igualdades y 2 derrotas. Se encuentra en la 13° posición, más cerca de la zona roja que de las copas.