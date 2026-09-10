El gol de Lisandro Martínez para Manchester United ante Sabah en la Champions League

El defensor central fue titular con los Diablos Rojos y aportó a la goleada ante el combinado azerí.

Por la primera fecha de la Fase Liga de la Champions League 2026-27, Manchester United goleó por 4-0 este jueves a Sabah, de Azerbaiján, en Old Trafford. Lisandro Martínez fue titular en los Diablos Rojos e incluso se anotó entre los goleadores de la noche.

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En el primer tiempo, Matheus Cunha, Bruno Fernandes y Benjamin Šeško gritaron para marcar una tendencia sobre lo que sería el partido. Tras el descanso, el campeón del mundo se sumó con el 4-0 parcial.

Desde el pie de Fernandes salió una jugada preparada que se entreveró en el área chica. Allí estaba el defensor argentino para empujarla a centímetros de la línea y mandarla al fondo de la red.

¡OTRO GOL ARGENTINO EN LA #CHAMPIONSxESPN! Lisandro Martínez apareció con el olfato goleador de un delantero y la empujó para el 4-0 de Manchester United vs. Sabah.



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De esta manera, el tanto del ex Ajax cerró la goleada de los dirigidos por Michael Carrick, que abrieron su participación con el pie derecho. Este domingo, Manchester United afrontará el clásico ante Manchester City en el Etihad Stadium y en el marco de la Premier League.

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