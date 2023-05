¿Llega otro europibe? Una figura del Mundial Sub 20 dejó la puerta abierta para jugar con la Selección

Mundial Sub 20

Comenzó el Mundial Sub 20 que se disputa en el país y arrancó así una fantástica oportunidad de ver a las grandes joyas del mañana dar sus primeros pasos en el fútbol profesional. Sobre todo cuando algunas de estas podrían defender la camiseta de la Selección proximamente.

Más allá de los grandes jugadores que tiene el plantel de Javier Mascherano, durante este primer fin de semana de competencia los hinchas tuvieron la mirada puesta sobre Niko Takahashi; crack del Barcelona que juega para Japón pero tiene a su padre argentino como un nexo con la Selección.

Disputando la copa para el país asiatico, a Niko le preguntaron por la posibilidad de jugar para la Argentina y su respuesta sorprendió a todos ya que dejó una puerta abierta: “Lo que pase después, sucederá. Ahora mismo solo pienso en la Selección de Japón”, soltó.

Durante una charla con TyC Sports tras la victoria 1-0 sobre Senegal, el lateral que nació en España comentó que estaba “muy contento” porque pudo jugar por primera vez ante la familia de su padre, justo en la provincia natal de este, y que buscaría aprovechar al máximo su estadía en el país.

Por primera vez en la Argentina, Takahashi demostró lo que sentía al disputando el Mundial Sub 20 justamente en esta tierra: “La verdad es que es un orgullo poder estar aquí, conocer un poco a la Argentina, país que le gusta mucho el fútbol“.

Vale destacar que, pese a que jugó en España Sub 17 y actualmente juega en el Sub 20 de Japón, el chico nacido en Europa pero con padre argentino y madre japonesa aún tiene chances de jugar para la Selección ya que no disputó ningún partido con selecciones mayores.