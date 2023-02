Niko Takahashi tiene 17 años, es una de las grandes joyas del Barcelona y tiene una situación particular: nació en España, tiene padre argentino y madre japonesa y por eso podría elegir jugar para cualquiera de las tres selecciones. ¿Formará parte del futuro del Campeón del Mundo?

Nació el 17 de agosto de 2005, tiene 17 años y destaca por su calidad… y por una historia muy particular. En pleno desarrollo del golpe de estado de 1976, la familia Cendagorta se exilió a España. Federico, padre de Niko, tenía 6 años. Fue en Barcelona donde se desarrolló y donde conoció, ya de más adulto, a Kaori Takahashi, una estudiante japonesa que provenía del Reino Unido y se había radicado en España hace no mucho tiempo.



Niko Takahashi Cendagorta, gracias a su historia, a su ascendencia y a su fútbol, puede representar a 3 países: a España por nacimiento (ya lo hizo), a Japón por su madre (también lo logró) y a la Argentina, país de su padre. De momento, sólo le falta probar suerte en la Albiceleste. Y puede hacerlo hasta tanto no se haga habitual de algún otro seleccionado absoluto.

Juega de lateral en Barcelona, es zurdo y se describe a sí mismo como “el tipo de futbolista que se siente cómodo con pelota”. Admira a Jordi Alba y avisó: “Mi idea es probar a las 3 selecciones, ver dónde me siento más cómodo. Quiero aprovechar que tengo esa posibilidad”.



