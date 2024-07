Hijo de padres argentinos, representará a Estados Unidos en París 2024 luego de contar por qué no eligió a la Albiceleste.

En los últimos años, equipo de scouting de la Selección Argentina profundizó como nunca su trabajo para contactar distintos jugadores con gran potencial y que tengan raíces argentinas, pese a haber nacido lejos del país o haberse criado en el exterior. Casos como el de Alejandro Garnacho, Nico Paz y Valentín Carboni, entre otros, dan cuenta de lo mucho que se intensificó la búsqueda en este ciclo que hoy lidera Lionel Scaloni.

Sin embargo, no todos los llamados tuvieron éxito. En vísperas a los Juegos Olímpicos de París 2024, Estados Unidos dio a conocer su lista de convocados y allí estuvo presente Benjamín Cremaschi, hijo de padres argentinos que nació en Miami y eligió representar a USA en las olimpiadas.

En una reciente entrevista con ESPN, el actual jugador de Inter Miami y compañero de Lionel Messi reveló que Javier Mascherano se contactó con él para intentar convencerlo de jugar con la Albiceleste, pero el mediocampista rechazó la propuesta y contó los motivos.

Benjamín Cremaschi eligió representar a Estados Unidos.

“Tuve una conversación muy chica con Mascherano, habló más con mi representante que conmigo. Fue una conversación bastante sana, nos entendimos perfecto. Estados Unidos me está dando una oportunidad bárbara de representar al país en unas olimpiadas“.

Sobre la difícil situación de decidir entre dos países, Cremaschi contó: “La decisión no fue fácil, me llevó varios meses y fue muy complicada. Me senté con mi viejo, pusimos los puntos sobre la mesa y terminamos con esta conclusión”.

Hijo de Pablo Cremaschi, exrugbier con pasado en Los Pumas, Benjamín nació en Florida y hoy es una de las grandes promesas del fútbol de los Estados Unidos, sobre todo por el club en el que se encuentra y las figuras que lo rodean para su desarrollo, entre ellas Leo Messi y Luis Suárez.

¿Benjamín Cremaschi todavía puede jugar con la Selección Argentina?

Según indica la normativa de FIFA, Benjamín Cremaschi aún puede jugar con la Mayor de la Selección Argentina pese a haber disputado un encuentro con Estados Unidos en agosto de 2023. El primer requisito que cumple tiene que ver con que ya posee la doble nacionalidad, por lo que todavía sigue siendo elegible. Sin embargo, próximamente podría ser vetado.

Es que si el futbolista de Inter Miami llega a su tercer partido con USA a nivel de mayores, la regla no le permitirá cambiar de selección salvo que pasen tres años de su última participación en el equipo. Eso sí, en caso de disputar uno de los denominados ‘torneos grandes’, como el Mundial, Copa Oro o Copa América, solo podrá ser citado por el país que lo convocó.

La lista de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos 2024