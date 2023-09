“Lo de la altura es psicológico”, dijo Ángel Di María apenas finalizado el partido en que la Selección Argentina derrotó con un categórico 3-0 a Bolivia en La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL clasificatorias al Mundial de 2026.

Y aunque solo un velocista de otro planeta como Fideo puede pensar algo así, porque muchos otros de sus compañeros sí reconocieron haberla sufrido, el partido que disputó La Scaloneta, la claridad con que se impuso al seleccionado local, bien puede darle la razón.

De hecho, el entrenador argentino de Bolivia, Gustavo Costas, fue tan crítico de lo hecho por sus futbolistas que, de manera irónica, terminó sentenciando que por primera vez habían sido ellos quienes parecían haber sufrido la altura de La Paz, tal vez su principal aliada en Eliminatorias.

“De entrada, no mostramos lo que habíamos trabajado, lo que habíamos hablado y lo que habíamos planificado. Se puede perder, pero no de esta manera. Parecíamos nosotros los que sufríamos la altura más que ellos. Hay que pedir perdón a la gente”, expresó muy molesto el entrenador.

“Nos costaba dar un pase, parecía que nos temblaban las piernas. Eso tenemos que corregir, eso ya no hay más. Por la actitud es por lo que más me siento dolido. No podemos defraudar a la gente de esa manera”, agregó Gustavo Costas.

Triunfo histórico de Argentina en La Paz

La Selección Argentina consiguió la victoria más holgada de su historia enfrentando a Bolivia en la altura de La Paz. Previo al 3-0 de este martes, los cuatro triunfos anteriores habían sido por diferencia de un gol.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina por Eliminatorias?

Los próximos compromisos de la Selección Argentina por las Eliminatorias de CONMEBOL serán el 12 de octubre recibiendo a Paraguay y el 17 visitando a Perú, por la tercera y cuarta fecha.